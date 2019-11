Giulia De Lellis e Belen Rodriguez Hanno Litigato? Ecco Cosa è Successo Tra le Due!

Giulia De Lellis in lite con Belen Rodriguez : “Il vero motivo” (e non c’entra Andrea Iannone) : Lo sfogo social di Giulia De Lellis è arrivato come un fulmine a ciel sereno su Instagram. Qualche giorno fa la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima (senza contare che il suo primo libro è subito balzato in testa alle classifiche) ha destabilizzato tutti i suoi follower quando sul suo Instagram è apparsa la Storia in cui era a dir poco furiosa. E ‘minacciosa’. “Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di ...

Giulia De Lellis mostra il regalo (a sorpresa) di Andrea Iannone : “Lui è unico al mondo” : Negli ultimi giorni non si fa che parlare di Giulia De Lellis e le frecciatine lanciate presumibilmente a Belen Rodriguez. Presumibilmente perché non c’è certezza che il destinatario del duro sfogo della ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi influencer con un libro all’attivo che domina le classifiche sia diretto proprio all’argentina, ma molti ne sono convinti. Ma perché questo presunto astio? Un passo indietro: nel suo sfogo Giulietta ha ...

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis sarebbero in 'guerra' per affari (RUMORS) : Non accennano a placarsi i rumors sullo sfogo che ha avuto Giulia De Lellis contro qualcuno di non palesato qualche giorno fa. Le ultime novità che impazzano in rete sull'attacco che l'influencer ha fatto su Instagram, sembrano avvalorare la tesi che sia Belen Rodriguez la destinataria di tutto, ma non per ragioni sentimentali come inizialmente si ipotizzava. Pare che la romana e l'argentina stiano battibeccando a distanza per questioni legate ...

Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez? “Devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie - quindi continuerò a stare zitta” : Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez? Il chiacchiericcio da qualche giorno circola in rete, colpa, se così si può dire, di un lungo sfogo della fashion blogger. La giovane influencer sabato scorso nelle stories di Instagram si è lasciata andare senza però fare nomi: “Io mi faccio sempre i ca**i miei, faccio la mia vita, le mie cose. Mi capita di leggere, vedere o venire a conoscenza di cose di altri. Devo stare zitta perché se parlo ...

