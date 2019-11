Ginnastica | Grand Prix 2019 | tutti i partecipanti dell’Italia Ci sono le Farfalle | le

Grand Prix Ginnastica 2019 - presentata la kermesse : spettacolo a Milano il 23 novembre - show con i big dell’Italia e tante stelle : Il Fastweb Gran Prix di Ginnastica – Trofeo 150 anni andrà in scena sabato 23 novembre all’Allianz Cloud di Milano. Oggi è stato presentato l’evento nel capoluogo meneghino, la prestigiosa kermesse torna in Lombardia a distanza di 15 anni dall’ultima volta e si preannuncia altamente spettacolare: un’imperdibile esibizione sul format del tradizionale Galà con lo show delle principali stelle italiane di artistica, ...

Ginnastica - l’Italia si lancia verso il 2020 : quali saranno le nuove seniores? Quattro azzurre sbarcano tra le grandi : La stagione della Ginnastica artistica volge ormai al termine, ci siamo lasciati alle spalle i Mondiali di Stoccarda e mancano soltanto pochi appuntamenti prima di archiviare quest’annata. L‘occhio è già rivolto al 2020 ed è già incominciata ufficialmente la marcia verso le Olimpiadi di Tokyo, l’evento più importante del quadriennio a cui l’Italia femminile parteciperà con la squadra (Quattro atlete) e speriamo anche con ...

Ginnastica artistica - quando si ritorna in gara? Il calendario di fine stagione : imperdibili Coppa del Mondo e Grand Prix a Milano : Gli appassionati di Ginnastica artistica si sono goduti dieci giorni di Grande spettacolo ai Mondiali che si sono conclusi domenica scorsa a Stoccarda, una vera e propria abbuffata di Polvere di Magnesio con l’appuntamento più importante dell’intera stagione dove abbiamo assistito a prestazioni dall’elevatissimo contenuto tecnico. Ora la domanda è legittima: quando si torna in gara? Ci sono ancora alcuni appuntamenti prima di ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles - la Reginetta venuta dal Futuro. Dominio da 5 ori - la più grande di sempre : Cinque medaglie d’oro nella stessa edizione dei Mondiali (in passato ci erano riuscite solo la sovietica Larisa Lattina nel 1958 e la ceca Vasta Dekanova nel 1938), 19 titoli iridati in carriera (di cui cinque nel concorso generale, record), 25 medaglie complessive, due elementi da brivido inventati per l’occasione. Semplicemente Simone Biles, in piccoli e semplici numeri. Una fuoriclasse in tutto e per tutto che ha stavolto la ...

Ginnastica - Marco Lodadio in scia ai Signori degli Anelli : da Chechi a Morandi - tra i grandi dell’Italia al castello : Marco Lodadio rinverdisce ancora una volta la grande tradizione dell’Italia agli Anelli, l’attrezzo che ha regalato il maggior numero di gioie al nostro Paese nel corso della secolare storia della Ginnastica artistica. Oggi il 27enne di Frascati ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali, riuscendo così a confermarsi sul podio della rassegna iridata dopo il bronzo dello scorso anno. L’allievo di Gigi Rocchini è ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles - la padrona dell’artistica. Quinta apoteosi - la più grande di sempre : ha rivoluzionato lo sport : Trovare gli aggettivi giusti per descrivere Simone Biles diventa sempre più difficile, ormai il rischio di finire nel banale è davvero molto elevato. Siamo semplicemente di fronte alla più forte ginnasta di tutti i tempi, alla più strabiliante, a quella capace di spingere questo sport ai limiti dell’umano, a un’atleta in grado di eseguire movimenti che soltanto lei è capace di fare. Anzi, li inventa proprio dal nulla, immaginando ...

Ginnastica - dall’oro di Vanessa Ferrari all’antologia delle Fate : qual è la più grande impresa dell’Italia femminile? : L’Italia della Ginnastica artistica femminile può annoverare tre grandi imprese nella sua storia: Vanessa Ferrari che si laurea Campionessa del Mondo all-around nel 2006, la squadra che vince gli Europei di Volos 2006, le Fate che si mettono al collo la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali di Stoccarda 2019. Tre cioccolatini spalmati negli ultimi tredici anni che hanno portato la Polvere di Magnesio azzurra davvero in ...

Ginnastica - Mondiali 2019. Enrico Casella : “Ho delle combattenti - ragazze fantastiche. Credevo alla medaglia - la dedico a Bruno Grandi” : Enrico Casella festeggia con le sue ragazze una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Il nostro Direttore Tecnico è in trionfo al termine di una gara memorabile che ha scritto una pagina di storia della nostra Polvere di Magnesio, il coach bresciano ha trascinato il suo quintetto verso il podio iridato: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia nell’empireo delle grandi - bronzo con la squadra. Chi sono le cinque Fate della leggenda? : L’Italia ha fatto saltare il banco ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica e ha conquistato una strabiliante medaglia di bronzo nel concorso a squadre come non capitava da addirittura 69 anni. Conosciamo più da vicino le cinque azzurre che sono riuscite nell’impresa: le quattro Fate della classe 2003 tutte tesserate per la Brixia Brescia e la classe 1999 Desiree Carofiglio (Fanfulla 1874). GIORGIA VILLA – La capitana della ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Lodadio illumina agli anelli! L’Italia si difende alla grande - lotta per le Olimpiadi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 Ora l’Italia passerà al volteggio dove i punteggi sono normalmente più alti rispetto agli altri attrezzi. Servirà grande concretezza, qui l’uomo di punta è Nicola Bartolini. 11.00 L’Italia chiude la rotazione agli anelli con un parziale di 40.832 e a metà gara si issa a 121.131 punti. Cina Taipei è scappata via con 125.697, gli azzurri devono continuare su questi binari ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : ITALIA IN FINALE! Fate tra le otto grandi - qualificazione in apnea : martedì per il riscatto : Ce l’hanno fatta! In maniera sofferta, rocambolesca, incrociando le dita, sportivamente pregando per tutto il giorno. L’ITALIA si è qualificata alla Finale a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica e martedì pomeriggio tornerà in pedana a Stoccarda con l’obiettivo di riscattare la prestazione di questa mattina: le Fate erano state infatti eccezionali tra volteggio e parallele asimmetriche ma una rotazione da incubo ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : ITALIA IN FINALE! Il Brasile crolla - azzurre tra le otto grandi! Simone Biles magnifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’ITALIA affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’ITALIA, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! Cronaca decima suddivisione: Russia bellissima. Melnikova, Spiridonova, Akhaimova di lusso Le pagelle dell’ITALIA, profondo rosso ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Asia e Alice D’Amato - le Gemelle Diverse. Biondine da Genova per sognare in grande : Biondissime, bellissime, vulcaniche, travolgenti. Due Gemelle, tanto uguali ma così Diverse. Alice D’Amato e Asia D’Amato (in rigoroso ordine alfabetico) saranno due pilastri dell’Italia pronta ad affrontare i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che scatteranno venerdì 4 ottobre a Stoccarda, le due Fate dai capelli d’oro sono imprescindibili per questo gruppo costruito meticolosamente negli ultimi anni a Brescia dove le ...

