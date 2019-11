Ghiacciaio Planpincieux | il sindaco di Courmayeur | si va verso “trend di stabilizzazione”

Ghiacciaio Planpincieux - nuovo bollettino di aggiornamento : rallentamento in termini di velocità : Negli ultimi 3 giorni, il settore C del Ghiacciaio di Planpincieux risulta in rallentamento in termini di velocità rispetto ai valori riportati nel bollettino precedente, facendo registrare uno spostamento medio giornaliero pari a 25cm al giorno. Lo annuncia la Presidenza della Regione Valle d’Aosta comunicando che Fondazione Montagna Sicura, con il supporto dei tecnici del Dipartimento Programmazione, Risorse idriche e Territorio ...

Ghiacciaio Planpincieux - Comune di Courmayeur : “Permangono condizioni di criticità” : Il Comune di Courmayeur informa in una nota “che in base alle valutazione tecniche trasmesse dall’Amministrazione regionale e da Fondazione Montagna Sicura, allo stato attuale permangono condizioni di criticità relative al Ghiacciaio Planpincieux. Di conseguenza per il prossimo periodo rimangono in vigore le misure adottate dal Comune nell’ambito delle azioni di protezione civile. Attualmente sono in corso di valutazione le modalità di ...

Allerta Ghiacciaio di Planpincieux : velocità di spostamento costante : Prosegue da parte di Fondazione Montagna Sicura, con il supporto dei tecnici del Dipartimento Programmazione, Risorse idriche e Territorio dell’Assessorato regionale delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica della Valle d’Aosta, e con la consulenza del Cnr, il monitoraggio dello spostamento del ghiacciaio di Planpincieux, nel Comune di Courmayeur. Sono di nuovo disponibili, sottolinea la Regione, anche i dati del ...

Clima - costante velocità spostamento per il Ghiacciaio di Planpincieux : Prosegue da parte di Fondazione Montagna Sicura, con il supporto dei tecnici del Dipartimento Programmazione, Risorse idriche e Territorio dell’Assessorato regionale delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica della Valle d’Aosta, e con la consulenza del Cnr, il monitoraggio dello spostamento del ghiacciaio di Planpincieux, nel Comune di Courmayeur. Sono di nuovo disponibili, sottolinea la Regione, anche i dati del ...

Allerta Ghiacciaio Planpincieux - Regione : “la velocità si è stabilizzata” : Negli ultimi giorni si e’ registrata “la diminuzione e la stabilizzazione della velocita’ di spostamento del ghiacciaio di Planpincieux” sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Lo rende noto la Regione autonoma Valle d’Aosta, specificando che per questo motivo il bollettino di aggiornamento del monitoraggio diventa bisettimanale (sara’ emesso nelle giornate di martedi’ e venerdi’). La ...

Ghiacciaio Planpincieux - prosegue lo scivolamento verso valle : il bollettino di aggiornamento : Nelle ultime 24 ore, la velocità di scivolamento verso valle del Ghiacciaio di Planpincieux, sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, è stata costante. Il dato emerge dal bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dalla Regione autonoma valle d’Aosta. In base ai dati forniti dal sistema radar (non è stato possibile elaborare quelli fotografici), il settore da 50-60 mila metri cubi, quello più a valle, continua a spostarsi ...

Ghiacciaio Planpincieux : lieve rallentamento nelle ultime 24 ore - crollo da 1.000m³ nel settore A : Ultimi aggiornamenti sul Ghiacciaio di Planpincieux del Monte Bianco. “nelle ultime 24 ore il settore C del Ghiacciaio di Planpincieux risulta in lieve rallentamento in termini di spostamento rispetto ai dati registrati nelle scorse giornate, con valori pari a 10 cm al giorno. Il settore B, da 250.000m³ stimati, registra un andamento costante in termini di spostamento, pari a 25 cm al giorno. Il settore A mostra una lieve decelerazione, ...

Ghiacciaio di Planpincieux - esperto : “Bisogna tenere alta l’attenzione per il mese di ottobre” : “Bisogna tenere alta l’attenzione sul Ghiacciaio di Planpincieux per il mese di ottobre, poi l’abbassamento delle temperature ci dovrebbe permettere di rimandare il problema all’anno prossimo. Noi comunque non siamo preoccupati, è un fenomeno che sappiamo tranquillamente gestire. I crolli sono sempre esistiti, il problema è che ora avvengono in periodi più ampi“: lo ha dichiarato all’ANSA Jean Pierre Fosson, ...

Ghiacciaio Planpincieux - le guide alpine : «Un allarme eccessivo» : Un allarme eccessivo. Sia la Società guide alpine Courmayeur che il sindaco Stefano Miserocchi ritengono che il movimento del Ghiacciaio Planpincieux non sia minaccioso, e che non ci sia alcun rischio per le persone, se si rispettano le misure preventive di protezione civile. Tutti i provvedimenti necessari sono già stati presi: le preoccupazioni, adesso, non hanno nessun fondamento. «Non esiste un’allerta superiore a quella che c’era, ad ...

Allerta Ghiacciaio Planpincieux : il settore frontale scivola di 105cm al giorno - piccoli crolli nelle ultime ore : nelle ultime 24 ore, il movimento del settore B del ghiacciaio Planpincieux, sul Monte Bianco, nel comune di Courmayeur in Valle d’Aosta, da 250mila m³ stimati, registra una leggera diminuzione in termini di velocità, che dai precedenti 30cm al giorno passa a 25cm al giorno. Ipotizzando il suo crollo, il comune di Courmayeur, il 24 settembre scorso, ha chiuso un tratto di 700 metri di strada comunale e ha evacuato alcune baite. Il settore ...

Ghiacciaio Planpincieux : ancora “piccoli crolli” - “situazione enfatizzata dalla dichiarazione di Conte” : Nessun particolare effetto sulla situazione del Ghiacciaio Planpincieux, nel massiccio del Monte Bianco, dalla nevicata e dall’abbassamento delle temperature in quota della notte. Nelle scorse ore si sono registrati “piccoli crolli di modestissima entità“, ha spiegato all’ANSA Valerio Segor, dirigente regionale responsabile regionale dell’Assetto idrogeologico dei bacini montani. Nella serata di lunedì si era ...

Ghiacciaio Planpincieux - Ortolani : “L’uomo per la prima volta è testimone diretto di un grande fenomeno naturale ripetitivo” : Franco Ortolani, senatore del Movimento 5 stelle e geologo, interviene sul caso del Ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, a rischio collasso: “Non è la prima volta, in base a molte pubblicazioni scientifiche, che i ghiacciai alpini meridionali sono interessati da scioglimento: accadde, per esempio, tra il 1300 e 1600 circa. Reputo eccessivo l’allarmismo, ma resta fondamentale il controllo e il monitoraggio del ...

Collasso del Ghiacciaio di Planpincieux : “Serve un monitoraggio costante per evitare il più possibile i danni” : “Quello che sta accadendo sul ghiacciaio di Planpincieux si inquadra in un fenomeno globale di cambiamento climatico e di riscaldamento del Pianeta con una riduzione progressiva del volume dei ghiacciai in tutta l’area Alpina. L’impatto della caduta del ghiacciaio dipende dalla conformazione della valle in cui il fenomeno si verifica. Naturalmente un Collasso istantaneo avrà sicuramente una ripercussione su tutto ciò che esiste ...

Crollo di 5mila metri cubi dal Ghiacciaio Planpincieux - sul massiccio del Monte Bianco : I tecnici della Regione Valle d’Aosta e della Fondazione montagna sicura di Courmayeur hanno rilevato un Crollo di circa 5mila metri cubi dal ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, nella serata di ieri. “I crolli di piccola dimensione, compresi quelli da 5mila metri cubi, sono quasi insignificanti, benché visibili perché non correlati a una dinamica di accelerazione del movimento,” spiega Valerio Segor, ...