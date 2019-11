Gad Lerner nega l' intervista a Quarta Repubblica | Porro mi insulta

CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e diretta 10 novembre : con Gad Lerner si parla della Segre : Che TEMPO che fa, Ospiti e diretta puntata 10 novembre 2019: con Gad Lerner si parla di Liliana Segre e degli episodi di intolleranza

'Che tempo che fa' - stasera 10 novembre fra gli ospiti Antonio Albanese e Gad Lerner : Domenica 10 novembre, dalle ore 21:00 su Rai 2, andrà in onda una nuova puntata di 'Che tempo che fa', storico programma della domenica sera della Rai. Al timone del programma Fabio Fazio, con la collaborazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Uno dei momenti più attesi della serata sarà l'intervista ad Antonio Albanese, uno degli attori comici più importanti del panorama del cinema italiano. L'attore presenterà al grande pubblico il ...

Vittorio Feltri - l'Ilva - l'incapace Di Maio e i fessacchiotti al governo : "Se ascoltate Gad Lerner..." : Le acciaierie, checché ne dicano gli ecologisti dilettanti italiani, non sono forni crematori in cui muoiono operai e persone che abitano nei dintorni delle fabbriche. Mezzo mondo evoluto vanta opifici in cui il ferro viene lavorato e messo a disposizione del mercato che non può fare a meno del prez

Gad Lerner - Report : "Consiglieri d'amministrazione Rai nominati per fare i cani da guardia di Matteo Salvini : Gad Lerner si schiera dalla parte di Report e attacca il cda di Viale Mazzini, oltre Matteo Salvini: "Il buon giornalismo d'inchiesta della trasmissione", scrive il giornalista in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, "indispettisce dei consiglieri d'amministrazione Rai nominati per fare i can

Roma - insulti e urla contro Gad Lerner in piazza San Giovanni : “Buffone - vattene a casa” : insulti e urla contro Gad Lerner. È accaduto in piazza San Giovanni poco prima della manifestazione del centrodestra. Il giornalista è arrivato al banchetto sotto il palco per ritirare il proprio accredito, ed è stato avvicinato e insultato a voce alta da un gruppo di manifestanti. “vattene. Cosa ci fai qui? Non dovresti entrare”, hanno urlato alcuni presenti, attirando l’attenzione di altri che hanno “accerchiato” Lerner ...

