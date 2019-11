Gabigol al Flamengo ha una nuova vita | da flop a capocannoniere

Inter - Flamengo positivo sul possibile accordo per Gabigol : L'Inter sarà sicuramente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri faranno sicuramente qualcosa in entrata visto che la coperta è corta, come evidenziato dagli infortuni subiti da Sensi, Vecino, D'Ambrosio e Sanchez in queste ultime settimane. Ma prima di muoversi per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte, la società punterà in primis a fare cassa per sistemare il bilancio dopo gli investimenti ...

Copa Libertadores - il Flamengo vince e raggiunge il River Plate in finale : asfaltato il Gremio grazie ad un super Gabigol : Nella semifinale tutta brasiliana, il Fla si impone 5-0 contro il Gremio grazie alla super prestazione di Gabigol La finale di Copa Libertadores sarà River Plate-Flamengo, questo l’esito delle due semifinali che hanno sancito l’eliminazione rispettivamente di Boca Juniors e Gremio. Dopo il big match della Bombonera di due giorni fa, il Fla non lascia scampo ai connazionali rifilandogli ben cinque gol, sfruttando appieno un ...

Inter - ci sarebbe l'accordo con il Flamengo per la cessione di Gabigol : L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri, nonostante l'ottimo inizio di stagione, hanno l'esigenza di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. Per muoversi in entrata, però, sarà necessario prima fare cassa e realizzare qualche plusvalenza visto che già la scorsa estate il club ha fatto pesanti investimenti senza grosse cessioni facendo partire in ...

Inter : a gennaio possibile cessione al Flamengo - a titolo definitivo - per Gabigol : Uno dei primissimi acquisti di Suning è stato Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, preso dal Santos per 30 milioni di euro più bonus nell'estate del 2016. L'attaccante brasiliano è arrivato tra mille aspettative, presentato in pompa magna all'Auditorium Pirelli, scomodando anche paragoni illustri come quello con Ronaldo il Fenomeno. Il suo rendimento, però, non ha risposto a queste aspettative e così è arrivata la cessione in prestito, ...