Frustate le mogli adultere Il consiglio choc degli imam agli uomini

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Andrea Pegoraro Il Centro islamico ha preso le distanze da queste posizioni e ha deciso di far saltare l'incontro a Pordenone. Duepredicavano meno diritti e violenze contro le donne Il centro islamico blocca il convegno che avrebbe dovuto svolgersi sabato 16 novembre a Pordenone con quattro. Due di questi hanno delle posizioni estremiste sul ruolo delle donne. In particolare, unha sostenuto in passato che ledovrebbero essere. Come riporta Il Gazzettino, il vicepresidente del Centro islamico della città Abdellah Ben Driss ha detto che non appena ha saputo delle loro posizioni, ha riunito il direttivo e ha deciso di far saltare l’incontro. Il Centro islamico ha così voluto manifestare chiaramente il suo punto di vista e prendere le distanze dai due“con cui non siamo d’accordo”, ha specificato lo stesso Ben Driss. La serata di ...