Francia | Zidane spinge Benzema verso la convocazione | Deschamps però fa orecchie da

Fonte : sportfair

(Di martedì 12 novembre 2019) L’allenatore del Real Madrid ha provato a sponsorizzare il proprio attaccante, ma il ct dellaha proseguito sulla propria squadra Karimcontinua a rimanere fuori dall’elenco dei convocati della, il ctnon ne vuole sapere di puntare sull’attaccante del Real Madrid, nonostante la sponsorizzazione arrivata negli scorsi giorni da parte di. Foto LaPresse – Fabio Ferrari L’allenatore dei blancos ha speso belle parole per il proprio giocatore, provando a strappare per lui una: “calcisticamente parlando,è il migliore. So che è molto legato alla Nazionale. E ci vorrebbe sempre giocare. Non socosa sia successo, non ho il controllo di quello che succede lontano da qui”. In conferenza stampa,ha risposto molto freddamente all’invito del connazionale: “ognuno ha ...

ItaSportPress : Francia, Deschamps replica a Zidane: 'Elogia Benzema? Beh, è suo dovere farlo...' - - KingLebronKobe1 : @CristianoFortun @scar15385 Mah... su maradona,luiz nazario da lima e zidane parliamone. Ti invito a guardarti l'az… -