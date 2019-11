Food | Burger King lancia panino con burger vegetale 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) (Adnkronos) – “Siamo certi che il Rebel Whopper – commenta David Shear, il presidente diEmea – sia ilche tutti stavano aspettando, l’unico in grado di combinare undi origineal gusto iconico del classico Whopper. Non voglio però esprimere opinion personali, preferisco che sia il Rebel Whopper a parlare per noi e vedere se i nostri clienti riusciranno a sentire la differenza”. Jaap Korteweg, fondatore di The Vegetarian Butcher e allevatore di nona generazione, ricorda che “quando ho iniziato The Vegetarian Butcher nove anni fa, il mio obiettivo era quello di diventare il più grande macellaio del mondo. Creare prodotti per gli amanti della carne, con l’ambizione di offrire lo stesso gusto e far vivere la stessa esperienza, ma a base. Lavorare consu Rebel Whopper è stato ...

RosannaMarani : Burger King lancia in Italia i panini con la carne finta - MilanoCitExpo : Burger King lancia in Italia i panini con la carne finta #DipartimentoInnovazioneTecnologia - torino_today : Bandito armato di coltello minaccia il personale: rapina all'orario di chiusura del fast-food - TorinoToday -