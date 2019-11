Fondi europei | la Regione finanzia 160 progetti per avviare attività extra agricole

Fonte : direttasicilia

(Di martedì 12 novembre 2019) Cinquanta milioni di euro a favore degli agricoltori siciliani per il ripristino degli agrumeti danneggiati dal virus della Tristeza, lo sviluppo di impresee l’innovazione in agricoltura. Li hati laSiciliana che, tramite l’assessorato dell’Agricoltura, nell’ambito del costante lavoro di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, ha pubblicato tre graduatorie provvisorie. «Una consistente boccata d’ossigeno – evidenzia il presidente dellaNello Musumeci – per i nostri agricoltori, oltre che un ulteriore significativo passo in avanti sul fronte della spesa comunitaria del Psr. Vengonotiche, da un lato, possono contribuire allo sviluppo delle aziendedell’Isola, dall’altro ad attutire i danni causati dalle fitopatie». In particolare, venti milioni di euro – a valere sulla misura 6.4. c ...

reportrai3 : «Questo è l’asilo nido pubblico Piazzi che abbiamo realizzato con i fondi del Piano di azione e coesione. È vuoto p… - Linkiesta : Un’inchiesta del #NewYorkTimes svela come parte dei 65 miliardi di euro di fondi #Ue destinati all’agricoltura sian… - umbriaOn : #Terni, #parte la '#caccia' ai #fondi #europei -