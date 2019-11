Firenze | nigeriano di 28 anni picchiato nel sottopasso | “Preso a pugni da due

Fonte : fanpage

(Di martedì 12 novembre 2019) Il 28enne Mike Okoh, in Italia da cinquee con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato: "Erano in due, con il cappuccio in testa. Si sono fermati a poca distanza da me. Ho chiesto perché mi guardassero male e loro mi hanno colpito alla bocca e al torace". Il giovane ha sporto denuncia.

