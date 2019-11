Financial Times nomina il suo primo direttore donna in 131 anni di storia | Roula Khalaf

Roula Khalaf è il nuovo direttore del Financial Times - prima donna in 131 anni : Dopo 14 anni alla guida del Financial Times, Lionel Barber lascerà a gennaio l’incarico di direttore. Al suo posto subentrerà Roula Khalaf, di origini libanesi, già vicedirettore del quotidiano dal 2016. Barber ha lavorato al Ft per gli ultimi 34 anni. Anche Khalaf è una veterana del giornale rosa salmone, dove ha lavorato ininterrottamente dal 1995 prima come corrispondente dal Nord Africa, poi dal Medio ...

Martedì alle 19 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà alla Camera sul presunto conflitto di interessi scoperto dal Financial Times : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà alla Camera dei Deputati alle 19 di Martedì per spiegare la sua versione sul presunto conflitto di interessi raccontato la scorsa settimana in un articolo del Financial Times, che aveva scoperto che una società

Caso Fiber - Conte scrive al Financial Times : “Nessun conflitto d’interessi - l’Autorità garante ha giudicato le mie azioni appropriate” : “Le mie azioni sono state giudicate totalmente appropriate e alla luce del sole dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, responsabile per le indagini sui conflitti di interesse in Italia”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al Financial Times riguardo alle rivelazioni sulla sua consulenza a favore di Fiber 4.0, un gruppo di azionisti coinvolto in una lotta per il controllo di Retelit, una società ...

Conte al Financial Times : "Su Fiber le mie azioni sono state alla luce del sole" : “Le mie azioni sono state giudicate totalmente appropriate e alla luce del sole dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, responsabile per le indagini sui conflitti di interesse in Italia”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte,in una lettera pubblicata oggi sul Financial Times sul caso del gruppo Fiber 4.0, precisa la sua posizione.“Il 24 gennaio 2019, infatti - continua - l’Autorità ...

Alessandro Sallusti a DiMartedì : "Inchiesta del Financial Times? No - perché Giuseppe Conte si deve dimettere" : Alessandro Sallusti, in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il quale, secondo il direttore de Il Giornale, "deve dimettersi perché incapace, non per l'inchiesta del Financial Times" sulla consulenza legale di Conte, della quale peraltro

Inchiesta Financial Times - Salvini : “Su Conte tante ombre - non si può andare avanti così” : Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5, attacca il presidente del Consiglio Conte sul caso sollevato dal Financial Times e sul presunto conflitto d'interesse: "Sono ormai tante le ombre - servizi segreti, Russiagate, adesso i rapporti con il Vaticano, alcune consulenze, le parcelle comuni con altri avvocati -, non si può andare avanti così".Continua a leggere

Inchiesta Financial Times - Conte : “Nessun conflitto d’interesse - Antitrust ha già valutato il caso” : Con una nota Palazzo Chigi vuole mettere la parola fine al caso sollevato dal Financial Times, relativo ai presunti legami del premier Conte con un fondo di investimento al centro di un'indagine sulla corruzione finanziaria in Vaticano: "La questione è stata affrontata anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, istituzionalmente deputata", e ha deciso di non aprire procedimenti.Continua a leggere

Il Financial Times e l’articolo su Giuseppe Conte : Giuseppe Conte (foto: Jacopo Landi/NurPhoto via Getty Images) Il Financial Times ha scoperto che, poco prima di essere nominato primo ministro, Giuseppe Conte ha fornito una consulenza legale a un gruppo di investitori tra i quali figurava anche un fondo finanziato dalla segreteria di stato del Vaticano, il dicastero della Curia romana che coordina gli uffici della Santa Sede ed è coinvolto in un’indagine su una serie di operazione ...

Inchiesta Financial Times su Giuseppe Conte per conflitto d’interessi : Inchiesta Financial Times su Giuseppe Conte per conflitto d’interessi Il Financial Times si è occupato di un’Inchiesta sul presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito a un possibile conflitto di interessi avviato poco prima di diventare premier del governo giallo-verde nel 2018. Al centro della vicenda ci sarebbe un fondo di investimento (Athena Global Opportunities) sostenuto dal Vaticano, un investimento immobiliare di lusso a ...

Salvini : Conte riferisca in Parlamento sulle ombre sollevate dal Financial Times : "Conte dovrebbe riferire in Parlamento, anche senza che la Lega glielo chieda. Se un giornale autorevole come il Financial Time ipotizza dubbi, ombre o conflitti di interesse, mi aspetto che il presidente del Consiglio corra a riferire in Parlamento. Se non ritenesse di farlo lui, da oggi stesso glielo chiederemo noi". Così Matteo Salvini parlando con i cronisti. Oggi il FInacial Times ha scritto che un fondo di investimenti sostenuto ...

Governo - Salvini attacca Conte : “Se inchiesta del Financial Times vera - dimissioni in tre minuti” : “In democrazia conta il voto, non ci sono spallate. Se quello che scrive il Financial Times fosse solo parzialmente vero in qualsiasi Paese ci sarebbero le dimissioni tre minuti dopo“. Così il leader della Lega Matteo Salvini a Perugia,nella conferenza stampa sul voto in Umbria, in riferimento all’inchiesta del FT su un presunto conflitto d’interessi del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, ...

Cosa ha scoperto il Financial Times su Conte : Il presidente del Consiglio lavorò per una società oggi coinvolta in un'inchiesta in Vaticano, di cui poi si è occupato anche da presidente del Consiglio (ma sono quasi tutte cose già note)

Financial Times : “Conte collegato a un fondo di investimenti sotto indagine in Vaticano” : “Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano al centro di un’indagine sulla corruzione finanziaria era alla base di un gruppo di investitori che assunse Giuseppe Conte per lavorare su un accordo perseguito poche settimane prima che assumesse la carica“. Lo scrive il quotidiano finanziario britannico Financial Times: “Il collegamento con Conte rivelato in documenti esaminati dal Financial Times, probabilmente attirerà un ...

Conte collegato a fondo investimento del Vaticano sotto indagine - scrive il Financial Times : Un fondo di investimenti sostenuto dal Vaticano al centro di una indagine su una caso di corruzione finanziaria sarebbe collegato al premier Giuseppe Conte: è quanto scrive il Financial Times. Il collegamento con il premier, afferma il quotidiano finanziario britannico sulla base di alcuni documenti che afferma di aver visionato, potrebbe far avviare le indagini da parte del Segretariato di Stato del Vaticano, che e' a sua oggetto di ...