“Fiamme altissime” Gravissimo incidente all’ex Ilva di Taranto Gli operai erano al

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 12 novembre 2019) Incendiodi, fiamme altissime ma per fortuna nessuno è rimasto coinvolto. A rivelare quanto accaduto sono stati i sindacati confederati Fim, Fiom e Uilm, precisando che “Iniziative e manovre per gestire l’emergenza son state del tutto improvvisate e solo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno gestito l’emergenza in maniera professionale, ha evitato il peggio”. Nel dettaglio si sarebbe bucata una “siviera”, una caldaia di colata che contiene metallo fuso, dal quale si sarebbe del materiale incandescente. L’acciaio fuso si è riversato “in fossa, procurando fiamme altissime che hanno raggiunto anche le tubazioni di gas” hanno spiegato i sindacati . L’è avvenuto nel reparto Acciaieria 2 dell’ex. Una situazione che contribuisce a aumentare le tensione e rendere ...

