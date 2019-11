Federica Sciarelli | ' Ho ricevuto minacce' ' Scorta? Rifiutata | non posso avere paura'

Mamma Federica Sciarelli : "Per mio figlio sono pesante - colpa del programma" : La giornalista, da anni al timone di 'Chi l'ha visto?', confessa di essere spesso ansiosa nei riguardi del figlio

Dottori in corsia - nuova edizione su Rai3 - conferenza stampa con Federica Sciarelli : Sta per iniziare a Roma in Viale Mazzini la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, la terza, di Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (nella prima il titolo era I ragazzi del Bambino Gesù), in onda su Rai3 da sabato 16 novembre. TvBlog seguirà in liveblogging l'incontro stampa. Presenti la voce narrante della docufiction Federica Sciarelli, il direttore di Rai3 Stefano Coletta (sempre più vicino alla ...

Chi l’ha visto - Federica Sciarelli insultata in diretta : “Vai affan....” : Imprevisto poco gradevole durante la puntata del 16 ottobre scorso di Chi l’ha visto: Federica Sciarelli è stata insultata in diretta da Michele Caruso, che l’ha “mandata a quel paese” in modo abbastanza colorito. Caruso, disturbatore telefonico che ama lasciare il segno in tv e in radio, aveva già contattato il programma di Rai 3 nella scorsa edizione. L’appuntamento, però, si è ripetuto anche nella serata di ieri sera quando Federica Sciarelli ...

Pablo Trincia - l’ex Iena passa a Chi l’ha visto con Federica Sciarelli : “Sono sempre stato affascinato dalle storie degli scomparsi” : Pablo Trincia ha lasciato Le Iene per approdare nella redazione di Chi l’ha visto, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli tornato in onda l’11 settembre. Ora, in un’intervista a TelePiù, ha svelato i retroscena del suo addio a Mediaset, spiegando i motivi che l’hanno spinto a passare a Viale Mazzini. “Ho sempre detto che se avessi lasciato Le Iene mi sarebbe piaciuto lavorare per un programma come Chi ...

