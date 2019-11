Fatebenefratelli | ‘L’Isola in Blu’ contro il diabete

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – Il-Isola Tiberina torna ad illuminarsi, stavolta di blu, per la prevenzione delin adesione alla Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulla patologia. E lo fa venerdi’ 15 novembre, a partire dalla tavola, con lo chef Alessandro Circiello, in un inpubblico sul tema dell’alimentazione e degli stili di vita da adottare in famiglia, al quale interverranno societa’ scientifiche, associazioni di pazienti e istituzioni. L’in, spiega una nota, avra’ inizio alle 17 e culminera’ alle 19 con l’accensione simbolica delle luci che tingera’ l’Isola di blu per “proteggere la famiglia dal”. Vera e propria emergenza sociale legata a sedentarieta’ e stili di vita inappropriati, la malattia registra nel mondo 425 milioni di persone colpite, con proiezioni in costante ...

