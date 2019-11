Far West Serie C | tutti contro la rivelazione Reggina | l’allenatore del Bari augura

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) La classifica del Girone C inC parla chiaro:34, Ternana 29, Monopoli 28, Potenza 27,26. Avvio di stagione impressione per la squadra dell’allenatore Toscano, laè reduce da sei vittorie consecutive, al momento è l’unica squadra ancora imbattuta della categoria e non solo ma anche una delle poche in Europa in bella compagnia di Juventus e Liverpool. Analizzando i numeri del club amaranto emerge chiaramente la superiorità rispetto alle squadre avversarie: 10 vittorie in 14 partite, 4 pareggi e nessuna sconfitta, miglior attacco del girone con 29 gol fatti, miglior difesa con appena 8 gol subiti. Il club calabrese ha sempre vinto davanti al pubblico amico anchesquadre di altissimo livello come Catanzaro e Catania, ha pareggiato ma dominando in lungo ed in largo in trasfertadirette concorrenti alla promozione comee ...

fabiochiusi : Ma pensa: non dice “mi sentivo protetta dall’anonimato online”, non dice “tanto la rete è un far west senza leggi”.… - Antonio_Tajani : Ora basta. Ieri a Roma ancora una rapina finita nel sangue. Lo scorso weekend i soliti allagamenti, cedimenti e ca… - CalcioWeb : Far West #SerieC, tutti contro la rivelazione #Reggina: l'allenatore del Bari augura l'infortunio a bomber Corazza,… -