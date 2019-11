Ex Ilva : Delrio - ‘potenziale ingresso Cdp è buona idea’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Dare garanzie di un potenziale ingresso di Cdp è una buona idea. Ma ora quello che conta è che il governo lavori compatto”. Lo dice Graziano Delrio a Sky Tg24. L'articolo Ex Ilva: Delrio, ‘potenziale ingresso Cdp è buona idea’ sembra essere il primo su Meteo Web.

**Ex Ilva : Delrio - 'un ministro dice una cosa - uno un'altra - governo abbia voce sola'** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Attenzione ci vogliono nervi saldi. Non è possibile che non è un ministro dice una cosa, un altro ministro ne dice un'altra. Il governo deve parlare con una voce sola". Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, a Sky Tg24.

Ex Ilva : Delrio - ‘su scudo fatta leggerezza ma non è problema’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Noi siamo pronti a reintrodurre lo scudo penale ma dire che questa è la causa di tutti i mali, vuol dire sbagliare analisi. Certo è stata una grave leggerezza, venuta non dal governo ma da una senatrice. Ma il vero problema è altrove: è che Mittal ha sbagliato i suoi piani e ora vuole disimpegnarsi. A Conte che proponeva di ripristinare subito lo scudo, Mittal ha risposto che voleva tagliare i posti di ...

Ex Ilva : Delrio - ‘non consentiremo a Mittal di scappare - ha firmato contratto’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Difendere a tutti i costi i posti di lavoro. Va fatto rispettare contratto a Mittal. Cote ha detto che quello dello scudo è un problema facilmente risolvibile, se quello è il problema. Bisogna puntare a esuberi zero o comunque impiegare quegli operai in opere di bonifica”. Lo dice Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, a Sky Tg24.“E’ chiaro che la trattativa è una trattativa ...

Ilva - scudo penale divide il governo. Di Maio : “È un distrattore di massa”. Delrio : “Va approvato” : Sul dossier dell'ex Ilva di Taranto rimane il no del M5s alla reintroduzione dello scudo penale in Parlamento. Delrio (Pd): "Non si può mettere sullo stesso piano il destino di ventimila lavoratori e un emendamentino". Per Di Maio la questione dell'immunità penale è solo "un distrattore di massa".Continua a leggere

**Ex Ilva : Delrio - ‘se governo molla non avrà più nessuna credibilità’** : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Le multinazionali non possono pensare di venire in Italia e di avere delle regole che prescindono dagli accordi con uno stato sovrano: se il governo molla su Ilva non avrà più nessuna credibilità”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, ‘Accordi e Disaccordi’ sul Nove. ‘Il problema – prosegue l’ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti – è ...

Ilva - Graziano Delrio - l'accelerazione che porterà alla crisi di governo tra Pd e M5s : Se non può farlo il governo, ci penserà Graziano Delrio. L'ex ministro Pd, in accordo con Nicola Zingaretti, è intenzionato a forzare la mano sull'Ilva e piegare le resistenze di Luigi Di Maio e M5s, presentando alla Camera un emendamento per reintrodurre lo scudo penale e cercare così di convincere

Delrio : "Sull'Ilva l'esecutivo si gioca tutto". La Lega : "Il governo finisce oggi" : Graziano Delrio, capogruppo del PD alla Camera, ha parlato oggi in aula dopo l'intervento del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, che ha riferito una informativa urgente sul caso ex Ilva-ArcelorMittal. Secondo il deputato dem:"Taranto è il futuro di questo governo e questo governo deve giocare tutto su Taranto"Poi ha aggiunto:"Proprio giocando sulle periferie possiamo aprire una stagione nuova, una stagione ...

Ex Ilva : Delrio - ‘per governo prova di forza e di coraggio’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Non possiamo consentire alle multinazionali di scorrazzare in questo Paesi. I patti non si riscrivono sulla pelle dei lavoratori e gli errori di Ilva non possono essere fatti pagare dai lavoratori”. Lo ha detto il capogruppo Pd, Graziano Delrio, in aula alla Camera. Questa per il governo “è una prova di forza ma anche di coraggio perché dobbiamo avere il coraggio di difendere ogni singolo ...

**Ex Ilva : Delrio - ‘errore aver dato alibi a Mittal su scudo’** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “L’ultimo decreto Di Maio era stata un’ottima mediazione ed è stato un errore dare un alibi all’azienda ma come lei ha detto, ministro Patuanelli, e come ha detto Conte possiamo rimediare in 5 minuti. Ma se anche stasera ci fosse il decreto del presidente del Consiglio, noi non avremmo una revisione delle intenzioni di Mittal”. Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, in ...

**Ex Ilva : Delrio - 'Taranto è futuro questo governo'** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Taranto è il futuro di questo governo. questo governo deve giocare tutto su Taranto". Lo ha detto in aula alla Camera il capogruppo Pd, Graziano Delrio.