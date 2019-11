Evo Morales fugge all’estero | guerra civile in Bolivia

Evo Morales è andato in Messico : L'ex presidente boliviano, costretto a dimettersi su pressione dell'esercito, ha accettato l'offerta di asilo del governo messicano e ha promesso di tornare «con ancora più forza ed energia»

Il Messico ha offerto asilo politico all’ormai ex presidente della Bolivia Evo Morales : Il Messico ha offerto asilo politico all’ex presidente della Bolivia Evo Morales, costretto a rinunciare al suo incarico su pressione delle forze di sicurezza del paese. Il Messico ha fatto sapere che la decisione è stata presa per «motivi umanitari»

Bolivia - per Evo Morales la fine politica è iniziata tre anni fa con un referendum : di Diego Battistessa* La polveriera Boliviana è esplosa. La capitale del paese La Paz e la città limitrofa di El Alto sono in fiamme. I sostenitori del Mas, il partito dell’ormai ex presidente Evo Morales, hanno preso possesso delle strade e iniziato una difesa a oltranza contro quello che definiscono un golpe de Estado. Tutto sta succedendo rapidamente, le informazioni sono poche, spesso contraddittorie e molti giornali nazionali oggi sono ...

Gli errori che la Bolivia non ha perdonato a Evo Morales : La crisi in Bolivia è cominciata dopo che sono emerse irregolarità elettorali e una “chiara manipolazione” nel conteggio dei voti. Leggi

Evo Morales - come ha rovinato se stesso (e la Bolivia) in tre semplici mosse : “Cominciamo con una buona notizia: abbiamo vinto alla prima tornata…”. Questo aveva detto Evo Morales lo scorso 24 ottobre aprendo una conferenza stampa convocata poco prima che il Tse (Tribunal supremo electoral) comunicasse l’esito “definitivo” delle elezioni presidenziali. E assai probabile è che quelle sue parole – pronunciate con trionfali accenti di fronte ad un paese che, da quattro giorni, era in molto scettica ed effervescente ...

Caos Bolivia - Evo Morales si dimette ma per il presidente scatta un mandato d’arresto : È Caos in Bolivia, dopo l'annuncio di nuove elezioni, il presidente Evo Morales è stato costretto a dimettersi in tutta fretta perché l'esercito la polizia avevano dichiarato ufficialmente di essere contro di lui. Morales ha parlato di un colpo di stato e di saccheggi nelle case dei ministri. L'opposizione parla di un mandato di arresto mentre il Messico ha offerto asilo politico.Continua a leggere

Bolivia - migliaia in piazza per festeggiare le dimissioni di Evo Morales : migliaia di persone sono scese in piazza a La Paz per celebrare le dimissioni del presidente Boliviano Evo Morales al termine di proteste e contestazioni contro il risultato delle elezioni del 20 ottobre e la contestata autoproclamata vittoria del presidente uscente. Manifestanti ed oppositori si sono uniti in un corteo a La Paz al quale ha preso parte anche il leader dell’opposizione e sfidante di Morales alle presidenziali, Carlos ...

Bolivia - mandato d’arresto per Evo Morales : “Gruppi violenti hanno preso d’assalto la mia abitazione”. Messico offre asilo politico : mandato d’arresto per Evo Morales. Lo ha fatto sapere lo stesso presidente Boliviano, dimessosi domenica dopo aver perso il sostegno di esercito e polizia, su Twitter, aggiungendo che “gruppi violenti” hanno preso d’assalto la sua abitazione. La notizia è stata confermata da Luis Fernando Camacho, leader dei comitati che hanno portato alle dimissioni di Morales, che ha aggiunto che le autorità stanno cercando Morales a Chapare, ...

Evo Morales si è dimesso : Il presidente boliviano ha rinunciato al suo incarico dopo essere stato scaricato dall'esercito e dopo tre settimane di proteste antigovernative in tutto il paese

Bolivia - Evo Morales annuncia nuove elezioni ma lascia in sospeso la sua ricandidatura : “Se mi si chiede di andare a casa è golpe” : “Rivolgo un invito al rispetto della vita, al rispetto della proprietà privata, al rispetto delle autorità e di tutti i settori della società. Tutto quello che abbiamo in Bolivia è patrimonio del popolo Boliviano e non bisogna attaccarlo per fare dei danni”. Usando queste parole, il presidente Boliviano Evo Morales convoca nuove elezioni, in risposta alle proteste che hanno coinvolto il Paese in seguito al voto per le Presidenziali ...

Il presidente boliviano Evo Morales ha detto che ci saranno nuove elezioni : Il presidente boliviano Evo Morales ha detto che indirà nuove elezioni dopo le proteste delle ultime settimane (dovute proprio alle presunte irregolarità nelle precedenti elezioni) e dopo che alcune organizzazioni internazionali lo avevano invitato a farlo. Tra queste organizzazioni c’era

L’assalto contro una sindaca boliviana del partito di Evo Morales : Cosparsa di vernice e costretta a tagliare i capelli e camminare scalza: è successo a Vinto, nell'ambito delle proteste contro il risultato delle ultime elezioni