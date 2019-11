Estremisti di destra volevano far saltare una moschea | 12 arresti nel Senese

Due uomini sono stati arrestati in un’indagine delle polizie di Firenze e Siena su un gruppo di Estremisti di destra : Martedì le polizie di Firenze e Siena ha perquisito numerose abitazioni, uffici e capannoni della provincia di Siena e ha arrestato due uomini, padre e figlio di 62 e 22 anni, in un’indagine su dodici estremisti di destra che online

Volevano far saltare in aria una moschea : arrestati 2 Estremisti di destra in Toscana - 12 indagati : Una moschea nel mirino degli estremisti indagati a Firenze. L’intenzione di farla saltare con una condotta del gas, emerge dalle intercettazioni, ma l’azione non venne portata a termine perché un 60enne di Siena, nostalgico delle SS, al centro dell’inchiesta, sarebbe stato contattato dalla polizia che aveva notato strani movimenti vicino all’edificio di Colle Val D’Elsa.Sono in tutto dodici gli estremisti di ...

Estremisti di destra progettavano di far esplodere la moschea : sui social posavano con la divisa delle SS : Avrebbero progettato, salvo poi rinunciare, di far esplodere la moschea di Colle Val d'Elsa (Siena) ipotizzando di far saltare la condotta del gas ma avrebbero desistito temendo di esser scoperti...

Estremisti di destra volevano far esplodere moschea a Colle Val d'Elsa : Alcuni Estremisti di destra avrebbero progettato di far esplodere la moschea di Colle Val d'Elsa (Siena), salvo poi rinunciare per paura di essere scoperti dalla polizia. È uno dei dettagli che emergono dall’inchiesta sull'estremismo di destra della Dda di Firenze che vede per ora 12 indagati e che oggi ha portato a numerose perquisizioni in case, capannoni e uffici in provincia di Siena. "Al momento non abbiamo riscontri di correlazioni ...

Blitz contro Estremisti di destra : "Progettavano di far esplodere una moschea" : Dodici indagati nel senese dopo la maxi operazione portata a termine dalla polizia di Firenze coordinata dalla Dda. Sono...

Aggressione Cinema America : in manette 3 Estremisti di destra : Roma – Tre esponenti dei movimenti dell’estrema destra romana da questa mattina sono agli arresti domiciliari perché ritenuti responsabili dell’Aggressione ai danni dei giovani del “Cinema America”, avvenuta alle 4 del 16 giugno scorso. Le indagini della Digos sono scattate subito dopo l’Aggressione, accaduta tra i vicoli di Trastevere, ai danni di quattro amici che stavano concludendo la serata dopo aver assistito, in Piazza San Cosimato, alla ...