Estremisti di destra volevano far esplodere moschea a Colle Val d'Elsa

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 12 novembre 2019) Alcunidiavrebbero progettato di farladiVal d'(Siena), salvo poi rinunciare per paura di essere scoperti dalla polizia. È uno dei dettagli che emergono dall’inchiesta sull'estremismo didella Dda di Firenze che vede per ora 12 indagati e che oggi ha portato a numerose perquisizioni in case, capannoni e uffici in provincia di Siena. "Al momento non abbiamo riscontri di correlazioni con formazioni politiche di estremagià esistenti", ha detto il procuratore capo di Firenze e della Dda Giuseppe Creazzo. Il piano per l’esplosione dellaSecondo quanto si apprende, gli indagati avevano ipotizzato di farladiVal d'facendo saltare la condotta del gas. "Aveva già portato le mappe, gli si voleva far saltare il coso col gas così saltava tutto", si sente dire in ...

TgrRaiToscana : Ecco le armi e i simboli fascisti sequestrati nel corso delle perquisizioni in provincia di Siena per l'indagine de… - AlessiaMorani : E c’è chi continua a dire che in Italia non abbiamo un problema di estremisti di destra sdoganati da politici senza… - Virus1979C : Estremisti di destra progettarono di far saltare moschea nel Senese: 12 indagati -