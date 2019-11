È del bellissimo Alex la narrante de ‘Il Collegio 4’ Mai visto? Ecco chi è

Sei bellissimo - Sono sposato : quel simpatico botta e risposta del principe Harry con una studentessa : Non tutti sanno che il principe Harry è un grande appassionato di rugby e perfino presidente onorario dal 2017 della RFU, la Federazione Rugby dell’Inghilterra. Una carica, quest’ultima, “ereditata” dalla regina Elisabetta. Per questi motivi, come riporta il Telegraph, Harry non avrebbe perso per (quasi) nulla al mondo la partita finale del Rugby World Cup, disputatasi lo scorso 2 novembre in Giappone. In campo c’erano le sue due squadre “del ...

«Sei bellissimo!» : ecco la risposta del principe Harry (e gli altri gossip del weekend) : Tutti pazzi per il principe Harry. Anche in Giappone, dove il Duca di Sussex si reca per assistere alla finale della Coppa del Mondo di Rugby tra Inghilterra e Sudafrica, vinta per 32 a 12 ...

BTS : il video della nuova versione di “Make It Right” ft. Lauv è un bellissimo omaggio alla loro Army : <3 The post BTS: il video della nuova versione di “Make It Right” ft. Lauv è un bellissimo omaggio alla loro Army appeared first on News Mtv Italia.

Scomparsa Roberta Ragusa - il bellissimo gesto della figlia Alessia : “Un amore che dura per sempre” : Roberta Ragusa svanì nel nulla la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012, dopo un litigio con il coniuge, Antonio Logli, avuta conferma che lui la tradiva con l’ex baby sitter dei loro figli. Il marito viene accusato di omicidio volontario e distruzione del cadavere e il 21 dicembre 2016 è stato condannato a 20 anni di reclusione con il rito abbreviato. L’uomo ha sempre respinto ogni addebito, ma nel maggio del 2018, nel processo di appello, è ...

E’ la partita del Var : annullato anche il gol (bellissimo) di Tonali : Sembra davvero essere la partita del Var, Napoli-Brescia. Si è reso necessario un altro chek per il gol segnato da Tonali che aveva dimezzato lo svantaggio del Brescia contro il Napoli. Il gol, tra l’altro bellissimo, con una gran botta alla distanza, è stato annullato dopo che l’arbitro si è recato personalmente a visionare le immagini. Prima del gol, infatti, c’era stato un fallo di Bisoli su Maksimovic che ha invalidato la ...