“Dobbiamo rischiare di perdere un figlio?” Morgan choc | lo sfratto e la fidanzata incinta

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 12 novembre 2019) Le confessioni disono decisamente spiazzanti. diventerà papà per la terza volta e non perde occasione di ricordare dellodalla casa di Monza; per farlo sceglie Instagram: “A Monza il tribunale ha sfrattato una donna. Io e la mia compagna convivevamo da cinque anni nella casa di Monza, l’unica casa che possedevo e mi ero comprato pagandola quasi un milione di euro in quindici anni di lavoro”. L’ aggravante è posto sul fatto che Alessandra Cataldo, compagna di, fossee nessuno provò a evitare lo, mettendo a rischio la vita del nascituro e la serenità con cui una donna avrebbe diritto di affrontare la gravidanza. Fortunatamente tutto andò bene, ma lo sfogo dicontinua a essere esaustivo: “La casa aveva la cameretta della bambina, lo scivolo e l’altalena in giardino e centinaia di giocattoli e di accessori per ...

battitomilan7 : Possibile che nel 2019 dobbiamo ancora mandare militari a rischiare la pelle in terra di guerre ? Io ci manderei so… - _runawayrose : No allora mi devo incazzare. Ma se si allena a parte per precauzione perché dobbiamo rischiare? Eh? Torna a casa to… - leggoit : #morgan sfrattato dalla #casa di #Monza con la fidanzata #incinta: «Dobbiamo rischiare di perdere un figlio?» -