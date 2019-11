Divorce su Sky Atlantic la terza e ultima stagione della serie con Sarah Jessica Parker

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 12 novembre 2019)latv conchiude da mercoledì 13 novembre su Skye in streaming su Now Tv Ultimi sei episodi perlatv comedy/drama di HBO conal debutto mercoledì 13 novembre su Sky, in streaming su Now Tv, in mobilità su Sky Go e disponibile in on demand dove, nello Sky Box Sets, sono presenti anche le prime due stagioni composte da 10 e 8 episodi. Purtroppo lache ha rappresentato il ritorno su HBO diha faticato a trovare una propria nicchia di pubblico, in bilico tra la commedia e il dramma ma senza risultare indimenticabile nonostante Sharon Horgan sia la creatrice di Catastrohpe unacostruita proprio su un rapporto di coppia “adulto”.La trama Con più di dieci anni di matrimonio alle spalle, Frances (Sara) e Robert (Thomas Haden Church) ...

