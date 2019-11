Disney+ | al via negli Usa e in Italia dal 31 marzo | parte la guerra a Netflix

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 12 novembre 2019) Ladello streaming vede scendere in campio il nuovo e più agguerrito avversario al dominio di. In uno scenario complesso dove Amazon e Apple hanno già messo in campo le loro strategie, arriva il tanto atteso servizio, della corporation di Topolino. Il lancio ha riguardato per il momento solo gli Stati Uniti e il Canada e quindi I Paesi Bassi, ma poi è previsto che il 19 Novembre sia lanciato in Australia, Nuova Zelanda e Portorico per quindi arrivare in Europa dal 312020 (regno Unito, Francia, Germania,, Spagna e altri paesi della regione).vse Amazon Con circa 500 film e 7.500 episodi di serie tv di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri produttori di contenuti,con una mole e una quantità di contenuti in grado di affrontare sul suo stesso campo il dominatore fin qui assoluto della partita, ...

