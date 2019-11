Diretta Trento Buducnost | risultato 39-31 | streaming video | volo Aquila con Blackmon

LIVE Trento-Buducnost 49-64 - EuroCup basket in Diretta : terzo periodo da incubo per la Dolomiti - 31-8 in favore degli ospiti che sono avanti di 15 lunghezze : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-66 Ilic si mangia un canestro già fatto ma rimedia subito sul rimbalzo offensivo. 53-64 Cortissimo con la tripla Forray ma Craft è solo sotto canestro e ne appoggia due facili. Chiama subito timeout il coach ospite. 51-64 Corre bene il campo Trento con Craft che va dietro la schiena e poi serve Kelly per la schiacciata in solitaria. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 49-64 A segno i montenegrini ...

LIVE Trento-Buducnost 45-46 - EuroCup basket in Diretta : 13-4 di parziale montenegrino nel quarto e la Dolomiti è sotto a metà terzo quarto : 45-50 Bamforth da tre punti! Primo vero allungo del Buducnost; Trento in evidente difficoltà. È salita prepotentemente di colpi la difesa ospite, Trento tenuta a soli 4 punti in questo terzo periodo. 45-47 1/2 per il montenegrino. Fallo di Kelly, Trento è in bonus e Ivanovic andrà in lunetta. 45-46 Li sbaglia entrambi il classe 1995. Altro fallo e altri liberi per Martin che in questa ripresa ...

LIVE Trento-Buducnost 41-33 - EuroCup basket in Diretta : l'Aquila mantiene le distanze nel secondo quarto : 20:16 Tra un quarto d'ora circa il match riprenderà. Grande prova balistica per James Blackmon nel primo quarto (4/5 da tre e 14 punti complessivi). Contenuti benissimo finora Cobbs e Bamforth, che in coppia hanno segnato solo 5 punti; il solo Nikolic (11 punti) sta provando a tenere a galla i suoi. 41-33 Forray con soli 6 secondi riesce a battere la difesa ospite e la sirena e deposita ...

LIVE Trento-Buducnost 22-13 - EuroCup basket in Diretta : super difesa e un super Blackmon - Dolomiti avanti di 9 : Ancora a secco Justin Cobbs, su cui stanno facendo un eccellente lavoro Craft e Forray. Termina il primo quarto! Sbaglia in penetrazione Gentile. 22-13 Forza la penetrazione al termine dei 24″ Kelly, alza la parabola e va a segno. 20-13 Cobbs trova bene in area il lettone Meiers che ne mette due al volo. 20-11 Prende bene il centro dell'area Gentile che va a segno col suo classico ...

LIVE Trento-Buducnost - EuroCup basket in Diretta : inizia il match al PalaTrento : inizia IL match 19:29 I quintetti: Trento: Craft, Kelly, King, Blackmon, Knox; Buducnost: Cobbs, Bamforth, Martin, Bozic, Nikolic. 19:25 I giocatori stanno ultimando il riscaldamento, pochi minuti all'inizio. 19:20 Arbitri dell'incontro saranno lo spagnolo Carlos Peruga, l'estone Aare Halliko e il belga Nick Van Den Broeck. Circa dieci minuti all'inizio della ...

LIVE Trento-Buducnost - EuroCup basket in Diretta : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra la Dolomiti Energia Trentino e Buducnost Voli, valido per la settima giornata di EuroCup. Trento, dopo la bella e, per certi versi sorprendente, affermazione alla Sinan Erdem Arena contro il Galatasaray cerca di cavalcare il trend positivo in casa contro i montenegrini del Buducnost, squadra ancora priva di vittorie in questa EuroCup ...

LIVE Trento-Verona 2-2 - Superlega volley 2019 in Diretta. Sarà decisivo il tie-break : 4-3 UROOOOSS KOVACEVIIIC!!! Contrattacco inarrestabile! 3-3 Boyer sbaglia il servizio 2-3 Asparuhov passa tra le mani del muro 2-2 Errore al servizio di Birarelli 1-2 Punto interminabile alla fine chiude con un grande pipe Verona. 1-1 Ancora Birarelli determinante a muro 1-0 Errore in attacco di Asparuhov 19-25 MUROOOO BIRARELLIIIIIIIIIIIII! Si va al tie-break 19-24 Pipe Asparuhov!!!!!!! 19-23 ...

LIVE Trento-Verona 2-1 - Superlega volley 2019 in Diretta. Veneti in vantaggio nel quarto set 15-11 : 14-21 Verona difende benissimo e Boyer chiude in diagonale. 14-20 Attacco lunghissimo di Asparuhov. Il video-check mostra tocco a muro di Lisinac 14-19 Primo tempo di Lisinac ben giocato 13-19 Errore al servizio di Codarin. 13-18 PIPEEEE KOVACEVIC!!!!! 12-18 Mani out di Boyer 12-17 Kovacevic mette giù un bolide in parallela! 11-17 Terribile primo tempo di Trento, per Birarelli è un gioco da ...

LIVE Trento-Verona 2-1 - Superlega volley 2019 in Diretta. I veneti accorciano le distanze : 21-25 : 21-25 Mano out di Boyer da zona 4 e si riapre il match con Verona che accorcia le distanze 21-24 out la parallela di Muagututia da 4 20-24 Mano out di Boyer da seconda linea 20-23 Out la battuta di Birarelli 19-23 Mano out di Muagututia da zona 4 19-22 Out il servizio di Verona 18-22 Il mano out di Muagututia da zona 4 18-21 Mano out di Asparuhov da zona 4 18-20 Diagonale vincente di Vettori ...