Da Taos Pueblo a Holbrook nella rossa terra dei Nativi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Panorami ancestrali, dovee uomo sono un’unica identità. Il viaggio tra iprosegue.Attraverso, emozionandomi ad ogni milio, Texas, New Mexico, Arizona, Utah e Colorado.Qui siamo tra iche si riconoscono sotto il nome di. Sono tantissimi.Ho incontrato gli Hopi, ai quali appartengono delle piccole tribù che hanno una propria storia, identità e addirittura lingua.Gli Hopi sono dediti al commercio, sotto ogni forma. Per incontrarli devi pagare. Per fotografarli devi pagare. Per entrare nel loro, un piccolo agglomerato di casette, devi sempre pagare. Un po’ come se noi avessimo un ticket di entrata dentro uno dei tanti paesini italiani.Isono troppo dediti al commercio e per questo forse hanno perduto un po’ la loro autenticità. Oppure è proprio questa.Hanno sostanzialmente monetizzato la propria ...