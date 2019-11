Curling | Europei 2019 | Italia femminile in Serie B | obiettivo promozione Si sogna il

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) L’è costretta a disputare laB deglidiin programma a Helsingborg (Svezia) dal 16 al 23 novembre. La nostra Nazionale è retrocessa in cadetteria dodici mesi fa, il ritiro di un mostro sacro come Diana Gaspari ha messo in crisi l’intero movimento in rosa che è così uscito dalle magnifiche dieci che lotteranno per le medaglie in terra scandinava. Le ragazze sono relegate al piano inferiore delche conta e, stone dopo stone, dovranno cercare una difficile risalita: laè l’del nostro quartetto guidato da Veronica Zappone affiancata da Stefania Constantini, Angela Romei e Giulia Lacedelli. L’se la giocherà con buone squadre come Inghilterra, Finlandia, Ungheria, Lituania, Polonia, Slovacchia, Spagna, Bielorussia, Turchia: livello tutt’altro che eccelso ma essere tra le prime due ...

sowmyasofia : Curling - Europei 2019: programma, orari e tv - PeriodicoDaily Sport - sowmyasofia : Curling – Europei 2019: programma, orari e tv - periodicodaily : Curling - Europei 2019: programma, orari e tv - PeriodicoDaily Sport -