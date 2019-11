Cristiano Ronaldo | un guaio da 116 milioni | perché la Juventus deve risolvere | subito

La rassegna stampa di martedì 12 novembre – In primo piano c’è il caso Cristiano Ronaldo : La rassegna stampa di martedì 12 novembre – Non poteva che continuare ad essere lui l’uomo copertina di giornata, soprattutto alla luce di una settimana che non offrirà altri spunti campionato per via della sosta delle nazionali: Cristiano Ronaldo sempre al centro dei pensieri di tutti. I quotidiani di oggi dedicano a lui le prime pagine. La Gazzetta dello Sport titola: “Il Cristiano pentito. Post distensivo di CR7, i ...

La Juventus vuole le scuse di Cristiano Ronaldo : Ieri sera il campione della Juventus è uscito dal terreno di gioco senza salutare compagni ed allenatore. Ronaldo inoltre ha lasciato lo Stadium anzitempo. Juventus Ronaldo – Non ci sarà alcuna punizione esemplare contro il portoghese ma la Società chiede che porga delle scuse ai compagni ed Maurizio Sarri apertamente. Ora sta a Ronaldo ricucire lo strappo. Lo riporta Sky Sport tramite l’inviato Guardalà PER LEGGERE TUTTE LE ...

Caso Cristiano Ronaldo - ora la società che farà? Niente (per ora) - ma con la Juve non si scherza : il passato insegna (Bonucci docet…) : Consiglio: “Caro mio, con la Juve non si scherza”. Ti puoi chiamare Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona o Pelé, ma l’etica è alla base di tutto. Ne sono passati di campioni, da Torino, nella ultracentenaria storia bianconero, tutti – però – con un unico comun denominatore: la professionalità, la serietà e l’applicazione. Doti che, bisogna dire, a Cristiano Ronaldo sono state ampiamente riconosciute. ...

Insulto Cristiano Ronaldo-Sarri - dal Brasile la clamorosa rivelazione : “ha detto parole che indicano pene e liquido seminale” : L’ex politica brasiliana lascia tutti a bocca aperta: ecco cosa avrebbe detto Cristiano Ronaldo a Maurizio Sarri dopo la sostituzione in Juventus-Milan Sta facendo tanto discutere la reazione di Cristiano Ronaldo alla sostituzione di Maurizio Sarri durante la partita di ieri sera tra Juventus e Milan. In tanto stanno rivelando le proprie opinioni riguardanti l’affermazione dell’attaccante portoghese contro il tecnico ...

Juventus – Insulto Cristiano Ronaldo : il club ha preso la sua decisione nei confronti del portoghese : Nessun provvedimento per Cristiano Ronaldo: la Juventus ha deciso di non multare l’attaccante portoghese La Juventus ha trionfato ieri nella sfida contro il Milan, ma sta facendo tanto discutere la reazione di Cristiano Ronaldo alla sostituzione di Maurizio Sarri nel corso del match. L’attaccante portoghese non ha infatti nascosto tutto il suo disappunto, esclamando anche qualcosa contro il tecnico bianconero. Si è ipotizzato ...

Cristiano Ronaldo sostituito - rabbia vs Sarri/ Video Juventus - CR7 lascia lo stadio : Cristiano Ronaldo sostituito da Maurizio Sarri al 55' di Juventus-Milan: portoghese su tutte le furie, labiale sibillino verso il tecnico. Il Video.

Sarri - chapeau! Cristiano Ronaldo è “uno dei tanti” - gestione del caso esemplare : e quel coraggio mancato ad altri… : Premessa. La nostra intenzione non è quella di sminuire affatto Cristiano Ronaldo, anzi. Arrivato in Italia e accolto da tutti con grande entusiasmo, si è da subito ambientato in un campionato in cui mai aveva giocato. Gol e scudetto alla prima in Serie A, timbro importante sulla Champions bianconera nonostante il fallimento dell’uscita ai quarti. Il bilancio di CR7 dopo un anno e mezzo in bianconero LaPresse Ronaldo c’è, come ...

Pallone d’oro 2019 - i favoriti : Cristiano Ronaldo in pole-position? Van Dijk e Salah sperano - Messi più lontano : Si rincorrono le voci ed i pronostici sul nome del prossimo vincitore del Pallone d’Oro FIFA: il favorito alla successione del croato Luka Modric, che non difenderà il titolo, non essendo stato inserito nella rosa dei 30 calciatori ancora in lizza per il riconoscimento per la stagione 2019, sembra essere cambiato nelle ultime ore. Un’indiscrezione del “Corriere dello Sport” indica in Cristiano Ronaldo il nuovo favorito ...

Cristiano Ronaldo esce allo scoperto dopo ieri sera : il suo post su Instagram [FOTO] : Ha fatto, per certi versi, parlare forse più della vittoria in sé. La Juventus ha battuto ieri sera il Milan nel finale con un gol di Dybala, ma a far discutere è stata la reazione di Cristiano Ronaldo alla sostituzione, proprio in favore della Joya. E’ la seconda volta di fila che il portoghese viene sostituito a metà gara, ma in occasione del match di ieri non solo non l’ha presa benissimo ma è andato addirittura via dallo ...

Capello contro Cristiano Ronaldo : “non dribbla un avversario da tre anni” : “Ronaldo e’ un grande campione, non si discute, ma in questo momento non sta bene ed e’ giusto toglierlo dal campo. La verita’ e’ che Ronaldo non dribbla un avversario da tre anni”. Sono le dichiarazioni destinate a fare discutere di Fabio Capello commentando in tarda serata a Sky Sport il caso Cristiano Ronaldo, con il portoghese che è uscito con largo anticipo dalla partita contro il Milan, Cr7 ...

Il Ronaldo furioso, un poemetto calcistico con protagonista un giocatore dalle doti marziane. Primo nei test atletici, trascinatore per natura, macchina da gol e da soldi, professionista esemplare e –

“Sei solo un pagliaccio viziato” e altri insulti : Cristiano Ronaldo su Instagram : Cristiano Ronaldo rompe silenzio. Il giorno dopo la sostituzione nella gara contro il Milan che ha dato il via ad una lunga serie di discussioni sui social e i giornali, il campione portoghese ha scritto un post su Instagram “Partita difficile, vittoria importante!” Visualizza questo post su Instagram Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine Un post condiviso da ...

Cristiano Ronaldo si infuria - in Portogallo traducono il labiale : ecco cosa ha detto a Sarri [FOTO e VIDEO] : Nella giornata di ieri in casa Juventus è scoppiato il caso Cristiano Ronaldo. Il portoghese non sta di certo attraversando un buon momento di forma e non sta trascinando la Juventus per come vorrebbe e dovrebbe, nella giornata di ieri il calciatore è uscito nervoso per la sostituzione. Minuto 54, Maurizio Sarri chiama Paulo Dybala a scaldarsi, tutti immaginano una Juventus a trazione anteriore per provare a conquistare i tre punti, ...

Cristiano Ronaldo - il cambio e il rientro negli spogliatoi. Sarri : “Arrabbiato? Mi fa piacere”. Ma dovranno chiarirsi dopo la sosta nazionali : Alla fine il vero enigma sulla scelta della Juventus di affidare la panchina a Maurizio Sarri era proprio questo qui: avrà l’autorevolezza per gestire uno spogliatoio imbottito di giocatori con standing internazionale, ad iniziare da Cristiano Ronaldo? La domanda è giunta al dunque e l’allenatore bianconero scioglierà i dubbi nelle settimane che verranno. Perché la reazione di CR7 al momento del cambio con Paulo Dybala – tra ...