Courmayeur Mont Blanc | tutte le novità della stagione 2019-20

Fonte : gqitalia

(Di martedì 12 novembre 2019) Laagna bianca e dello sci è alle porte e anchesi prepara al «Welcome Winter» con un nuovo alfabeto, l'ABC di, dove le 3 lettere significano Ambiente, Benessere e Cultura, e un importante riconoscimento, l'ingresso nell'autunnonel circuito Best of the Alps che, da oltre 25 anni annovera le località turistiche alpine più prestigiose ed innovative e le località sciistiche internazionali più famose ed esclusive delle Alpi. Per far parte di Best of the Alps bisogna dimostrare qualità ed efficienza delle strutture e dei servizi, paesaggi suggestivi e, soprattutto, rispetto del patrimonio culturale e ambientale e, la seconda località in Italia insieme a Cortina D;Ampezzo, è stata accolta in questo ristrettissimo gruppo per ...