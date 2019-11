Costa solo 14 euro questo smartwatch ispirato a Apple Watch

“Solo 1.000 euro di pensione - come faccio”. Simona Izzo - Maurizio Costanzo : “Fossi in lei…” : Continuano a far scalpore le dichiarazioni dell’attrice Simona Izzo, che durante una puntata del programma ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo si era lamentata parecchio della pensione mensile che percepisce oggi. La donna aveva affermato di ricevere soltanto mille euro e che la sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ era stata praticamente necessaria per permettere il pagamento della scuola ai suoi nipotini. Il pubblico ha accolto con molto ...

Regno Unito - la plastica nasCosta di Halloween : solo i costumi producono 2mila tonnellate di rifiuti - come 83 milioni di bottiglie : Anche in Regno Unito Halloween fa paura, soprattutto all’ambiente: solo i costumi producono duemila tonnellate di plastica, l’equivalente di 83 milioni di bottiglie di Coca Cola, più di una a testa per ogni persona che vive in Uk. Lo dice uno studio – riportato dalla Bbc – svolto dalle due organizzazioni di beneficenza Charities Hubbub e The Fairyland Trust, che hanno esaminato 324 capi d’abbigliamento venduti da 19 ...

Nathalie Caldonazzo e Ricky Costantino sono solo amici : Nathalie Caldonazzo in queste ora è finita al centro del gossip. La soubrette ha scatenato i pettegolezzi per aver pubblicato uno scatto con Ricky Costantino. Qualche giorno fa l’ex protagonista di Temptation Island ha postato su Instagram una foto in compagnia di uno dei single. Nonostante la Caldonazzo abbia parlato solo di amicizia, i suoi fan hanno immediatamente pensato che tra i due vi fosse del tenero. Ad alimentare le sirene del gossip ...

Fuori dal Coro - Luisella Costamagna appare solo 15 secondi su tre ore : fatta fuori da Mario Giordano? : Che brutta fine per Luisella Costamagna a fuori dal Coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. Già nella scorsa stagione i rapporti tra i due erano piuttosto tesi. E quest'anno? È sostanzialmente scomparsa. Come se non ci fosse. Come nota TvBlog, "la giornalista torinese è ormai un ver

Domenica In - ospiti stellari per Mara Venier : non solo Maurizio Costanzo - una puntata da record : La nuova puntata di Domenica In di Mara Venier, in onda su Rai 1 il 29 settembre 2019, avrà ospiti di primissima categoria. Si tratta di Maurizio Costanzo, Loretta Goggi, Stefano De Martino (molto amico di Mara), Max Giusti, Eva Grimaldi e Peppino di Capri. Il pubblico di Rai 1 potrà contare su un’

Chi l’ha detto che le cuffie true wireless devono Costare tanto? Queste le pagate solo 13 euro : Non è necessario spendere cifre elevate per un paio di cuffie true wireless. Su eBay trovate Queste a partire da 13 euro, con Bluetooth 5.0. L'articolo Chi l’ha detto che le cuffie true wireless devono costare tanto? Queste le pagate solo 13 euro proviene da TuttoAndroid.

La provocazione di Olivari : 'Juve - compra San Siro - Costa 'solo' 70 milioni' : La Juventus ha inaugurato oramai nel 2011 il suo 'Allianz Stadium', ed è stata una delle scelte economiche migliori tra quelle adottate dalla società bianconera, che oltre ad avere costruito uno stadio di proprietà che porta svariati milioni di euro all'anno, ha ottenuto l'utilizzo per più di 100 anni dell'area intorno allo stadio, denominata 'Continassa', nella quale ha costruito i campi d'allenamento, un hotel, lo J medical e piano piano si ...

Juventus - infortunio Higuain : non solo Pjanic e Douglas Costa - allarme per Sarri : infortunio Higuain- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Maurizio Sarri potrebbe fare a meno di Gonzalo Higuain in vista dell’imminente match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il Pipita ha riportato un leggero problema alla coscia destra, problema che potrebbe spingere l’ex Chelsea a dare forfait in vista dell’imminente sfida del Wanda Metropolitano. Ko improvviso […] L'articolo Juventus, ...

Infortunio Pjanic - non solo Douglas Costa : k.o. anche il bosniaco al 45' : Infortunio Pjanic – Firenze maledetta per i bianconeri, che dopo aver perso dopo soli 5 minuti Douglas Costa per un problema al flessore, sono costretti a rinunciare anche a Miralem Pjanic. Il bosniaco aveva giocato 45 minuti di buona intensità, costretto però a far posto a Bentancur. L’ex Roma dunque ora è seriamente a rischio […] More