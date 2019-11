Costa cara la lite con Gomez | Sterling non convocato in Nazionale

Christian Vieri di nuovo papà - ecco Costanza Caracciolo col pancino : «Sarà un femminuccia» : Christian Vieri e Costanza Caracciolo stanno per diventare di nuovo genitori. Dopo la nascita della piccola Stella, primogenita che il 18 novembre compirà un anno, e un matrimonio lampo in comune a Milano con una cerimonia privata, per la coppia sarebbe in arrivo un secondo figlio. Bobo, opinionista fisso a “Tiki Taka” e la moglie Costanza sono stati fotografati da “Chi” mentre passeggiano per Milano proprio assieme a Stella, che riposa nel ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo aspettano il secondo figlio : Bobo Vieri papà bis. Come aveva sperato, come aveva confidato. «Siamo al lavoro per allargare la famiglia!», aveva rivelato qualche settimana fa. E dunque: Costanza Caracciolo, la compagna di Christian Vieri, è in dolce attesa. Stella, la primogenita che il 18 novembre compie un anno, avrà - così sembra - una sorellina, almeno questo filtra dagli exit pool degli amici vicini alla coppia. È una coppia solida, ...

Costanza Caracciolo incinta : la conferma dalle foto di Chi : Se ne parla da alcune settimane e adesso arriva la conferma anche da alcune foto di Chi che non lasciano dubbi: Costanza Caracciolo sarebbe incinta del secondo figlio, un’altra bambina, dal marito Bobo Vieri. L’annuncio ufficiale della coppia non è ancora arrivato ma negli scatti del settimanale di Signorini Costanza esibisce un bel pancione. Stando all’articolo, l’ex velina avrebbe sperato già i primi tre mesi e dovrebbe ...

Costanza Caracciolo e Christian Vieri genitori bis - le foto del pancino sospetto : Costanza Caracciolo e Christian Vieri potrebbero presto annunciare il secondo figlio in arrivo. Secondo il settimanale “Chi”, le foto pubblicate nel servizio in edicola questa settimana potrebbero rappresentare una prova schiacciante in questo senso. Potrebbero essere queste le prime immagini del pancino sospetto di Costanza Caracciolo. La moglie dell’ex bomber dell’Inter potrebbe a breve dare l’ufficialità, ...

Bono Vieri e Costanza Caracciolo aspettano il secondo figlio (FOTO) : La lieta notizia ad un anno dalla nascita della primogenita Stella. L'ex calciatore e la showgirl, sposati da marzo, fanno...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo non possono più mentire. Beccati così : gossip impazzito : Costanza Caracciolo e Christian Vieri, dopo la nascita della figlia Stella, arrivata in seguito ad un aborto spontaneo che causò grave sofferenza alla coppia, avevano confidato di essere “al lavoro” per allargare la famiglia e, dalle foto che hanno iniziato a circolare, sembra proprio che ci stiano riuscendo. La Caracciolo e il marito, infatti, sono stati Beccati in giro per Milano e i paparazzi non hanno potuto che notare il dolcissimo ...

Costanza Caracciolo incinta : un’altra figlia femmina per Bobo Vieri : Christian Vieri: Costanza Caracciolo è incinta della seconda figlia Non ci sono più dubbi: Costanza Caracciolo è di nuovo incinta. Le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano quello che si sussurra da settimane: si sta per allargare la famiglia di Bobo Vieri. L’ex calciatore e l’ex Velina di Striscia la notizia non hanno nascosto […] L'articolo Costanza Caracciolo incinta: un’altra figlia femmina per Bobo Vieri ...

Christian Vieri papà per la seconda volta - Costanza Caracciolo è incinta di una femminuccia? : Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha catturato le prime immagini del pancino di Costanza Caracciolo (moglie di Christian Vieri) che sarebbe (si attende l'ufficialità della futura mamma bis) incinta per la seconda volta. Ad un anno dalla nascita della piccola Stella, la coppia, paparazzata in giro per Milano, ha deciso di allargare nuovamente la famiglia con l'arrivo di un secondo bebè. L'ex calciatore avrebbe voluto un maschio ...

Paolo Del Genio su Malcuit : “La scelta di restare in campo potrebbe Costare cara” : Il noto giornalist ed esperto di tattica Paolo Del Genio è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle condizioni di Kevin Malcuit Del Genio è riuscito ad interrogare il Dr. Canonico per avere un aggiornamento sul ginocchio destro del terzino azzurro. “Abbiamo avuto modo di parlare con il dottor Canonico riguardo a Malcuit: è emerso che si tratta di una distorsione al ginocchio destro. Nella giornata di domani ...

Costanza Caracciolo incinta? Le rotondità potrebbero nascondere un segreto : Il desiderio di un secondo figlio non lo hanno mai nascosto e, ora, pare che Costanza Caracciolo e Bobo Vieri stiano per diventare di nuovo genitori. A lanciare la notizia è stato il settimanale Oggi, secondo cui le forme arrotondate della ex velina sarebbero la prova di una seconda gravidanza. Costanza e Christian Vieri, dopo la nascita della figlia Stella, arrivata in seguito ad un aborto spontaneo che causò grave sofferenza alla coppia, ...

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo aspettano il secondo figlio? : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sarebbero in attesa del loro secondo figlio. Il condizionale è d’obbligo dato che ancora manca la conferma ufficiale da parte della coppia. A sollevare l’interrogativo è stato il magazine “Oggi” che ha pubblicato una foto dell’ex velina di “Striscia la Notizia” la cui silhouette di profilo lascia immaginare che nasconda un dolce segreto. Una pancia appena accennata, infatti, spunta nella foto da sotto il maglione ...

Fedez critica le veline e Costanza Caracciolo risponde su Instagram : Fedez critica le veline di Striscia la Notizia e Costanza Caracciolo si infuria su Instagram. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando il rapper ha pubblicato un video nelle Stories in cui criticava questa figura televisiva che è stata il trampolino di lancio per tantissime showgirl. “Le vostre figlie avevano il sogno di diventare veline – ha detto il marito di Chiara Ferragni – e per riuscire a farlo dovevano fare cose poco ...

Fedez e le veline "che hanno fatto cose poco edificanti" : la replica di Costanza Caracciolo : Tapiro d'oro per il cantante dopo le dichiarazioni sulle veline. Lui ora risponde: "Generalizzare è sbagliato", ma Costanza...

Fedez riceve il Tapiro da Striscia per le sue frasi sulle veline - Costanza Caracciolo attacca : “Meglio essere velina che ignorante” : Striscia la Notizia ha dato il Tapiro d’Oro a Fedez per le sue dichiarazioni sulle veline, frasi che non sono piaciute affatto a Costanza Caracciolo che ha commentato piccata il video della consegna pubblicato su Instagram dal tg di Antonio Ricci. Tutto è incominciato con un video pubblicato tempo fa dal rapper sui social in cui si scagliava contro questa figura, lanciata proprio dalla trasmissione di Canale 5: “Le vostre figlie ...