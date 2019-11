CorSport | per Milik tendinite al pube Iniziata terapia in Polonia

CorSport : Milik out con il Genoa per il riacutizzarsi dei problemi inguinali : Sabato pomeriggio, a sorpresa, poco prima di Napoli-Genoa, la società ha comunicato che Arek Milik non sarebbe stato convocato per il match. Il comunicato del club parlava solo di indisposizione, senza altri particolari. Secondo i media polacchi, scrive oggi il Corriere dello Sport, la causa dell’esclusione del centravanti polacco potrebbe essere il riacutizzarsi dei problemi inguinali emersi ad agosto, nella tournée estiva negli States. Quelli ...

Il CorSport : “Per ora Ancelotti non rischia - De Laurentiis in America ” : Il Corriere dello Sport che per il momento Carlo Ancelotti non rischia la panchina. La domanda che s’insegue, bruciante, ruota intorno al destino di Carlo Ancelotti, a una panchina che resta solida, ma c he certo rischia di cominciare ad esserlo di meno, ad una fiducia che De Laurentiis pare non ritrovi alterata ma in una realtà ch’è diversa da quella immaginata. Come il calcio insegna, se ne saprà di più tra un po’: deciderà ...

CorSport : «Non ne parliamo più» il colpo di spugna di Ancelotti per riportare la serenità : Ancelotti sa che non c’è arma migliore per risolvere, o almeno tentare di risolvere, le situazioni come questa della saggezza. Una saggezza dispensata in pillole, sparsa intorno e lasciata attecchire e sbocciare. Il Corriere dello Sport scrive di un incontro fugace, rapido tra l’allenatore e la squadra, poche parole «Non ne parliamo più». Riprendete il pallone, ragazzi e sistematelo al centro del campo e dei pensieri: Napoli-Genoa è ...

CorSport : dimettersi non è mai stata una possibilità per Ancelotti : Antonio Giordano sul Corriere dello Sport si sofferma su Carlo Ancelotti, il leader calmo per eccellenza che martedì notte si è ritrovato in una situazione che non avrebbe mai immaginato potesse capitargli è lapalissiano che qualcosa di enorme sia capitato, come mai in vita sua: non l’aveva sfiorato l’idea e neanche immaginata, che potesse accadere proprio a lui, il più Grande o uno dei più Grandi, di ritrovarsi nel caos più assordante, ...

CorSport : ammutinamento Napoli - previsto oggi un incontro per risolvere la situazione : Sono successe tante, tantissime cose da ieri sera. Dopo il fischio finale della gara di Champions contro il Salisburgo il Napoli ha registrato una scossa intensa che ha sicuramente messo in discussione il rapporto della squadra con la società. I calciatori hanno di fatto rotto il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis tornando a casa con mezzi propri e lasciando Ancelotti e lo staff tecnico soli a Castel Volturno. Nessuna reazione fino a ...

Il CorSport : il perenne condono del calcio italiano al razzismo : Le chiacchiere del calcio italiano sul razzismo sono tante, i fatti molto pochi. Oggi il Corriere dello Sport, a firma Angelo Carotenuto, scrive un articolo dal titolo: “Sanzioni severe ma solo a parole”. Poi però ci sono le norme, i protocolli, i possibili ricorsi, per cui si deve replicare con un gesto proporzionato. E qui la faccenda si complica perché nell’individuare le proporzioni il mondo del calcio italiano si è fin qui distinto per ...

CorSport : Napoli-Salisburgo - in 40mila al San Paolo per spingere la squadra agli ottavi : Sarà una serata importante quella di domani, al San Paolo. Il Napoli, che sta vivendo un momento di crisi in campionato, incontrerà il Salisburgo in Champions per cercare di centrare l’obiettivo della qualificazione agli ottavi e dare una scossa alla stagione. Servirà l’appoggio di tutto il pubblico per spingere i calciatori azzurri all’impresa, in virtù del momento più che delicato che stanno vivendo. Non ci sarà il pienone, al San Paolo, ma, ...

La moviola del CorSport : giusto non dare rigore per il braccio di De Ligt : Nella rubrica dedicata alla moviola sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna giudica buona la prestazione dell’arbitro Doveri in Torino-Juventus. Una partita molto nervosa, con grandi pressioni e tante proteste che il direttore di gara è riuscito a tenere a bada e un giudizio corretto sul braccio di De Ligt. Non era rigore. Un episodio, scrive, molto simile a quello di Lecce, dove andava punito. Ieri, invece, il braccio dell’olandese ...

CorSport : De Laurentiis chiama Gravina per chiedergli di intervenire : Il Corriere dello Sport scrive che dopo una notte passata a rimuginare su Napoli-Atalanta e sul disastro combinato da Giacomelli e Banti, il presidente De Laurentiis ha fatto una prima mossa. Ha chiamato Gabriele Gravina, all’ora del caffè mattutino, per raccontargli educatamente quanto accaduto. Gravina è sempre stato considerato “una persona perbene” da De Laurentiis. Comanda il calcio e a lui il presidente del Napoli ha spiegato che è ...

CorSport : colloquio Ancelotti-arbitri - poi Carletto sbotta : «Banti - perché parli tu? L’arbitro è lui» : Napoli-Atalanta è stato un caos, finita in un’atmosfera bollente. Il rigore non visto su Llorente, il gol di Ilicic arrivato trenta secondi dopo perché l’azione continua senza che L’arbitro sanzioni, le proteste del Napoli che quasi si rifiuta di tornare a giocare. Ancelotti che cerca di placare gli animi e che dice a Giacomelli: “non ti viene il dubbio di andare a guardare?”. Poi l’espulsione. Il Corriere dello Sport racconta che Giuntoli ...

CorSport : visita a sorpresa di De Laurentiis a Castel Volturno per caricare la squadra : Ieri il Napoli ha iniziato il suo ritiro e, a sorpresa, a Castel Volturno si è presentato De Laurentiis. La scelta del ritiro, annunciata ieri mattina dal Corriere dello Sport, è nata dall’esigenza di ritrovarsi dopo il pareggio di Ferrara, un’occasione persa per accorciare le distanze rispetto alla vetta. Oggi il Corriere dello Sport racconta che ieri, mentre la squadra era a tavola per cena, in ritiro è arrivato improvvisamente, inaspettato, ...

CorSport : l’omertà degli arbitri per evitare la “gogna” del monitor : Le domande, i dubbi, le polemiche sulla Var si fanno più forti ogni giorno che passa, ma “non è colpa della tecnologia”, scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, bensì di chi dovrebbe saperla utilizzare per evitare di commettere errori ogni giorno che passa, ogni campionato che si avvicenda, il problema della scarsa qualità dei nostri direttori di gara si fa non solo palese ma addirittura predominante. Sono tanti, tantissimi ...

CorSport : Malcuit oggi si opera. Prima di marzo difficile il ritorno in campo : Si era capito subito che si trattava di un infortunio grave per Malcuit. Fin da quando si è accasciato al suolo in lacrime, dopo aver provato a resistere in campo. Ieri la diagnosi della doppia rottura del crociato. Ancora nel campo della Spal, che si conferma maledetto per il Napoli. oggi il difensore del Napoli sarà sottoposto all’operazione, a Roma, con il professor Mariani. Poi ci sarà la riabilitazione. I tempi possono essere quattro mesi e ...