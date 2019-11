Comitato | basta a disagi | sabato protesta ferrovia Roma-Viterbo

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019)– “Abbiamo ribadito in occasione sia del convegno ‘In-Mobilita” del 5 novembre, organizzato dalle segreterie regionali dei Sindacati Confederali presso la Sala Conferenze della Provincia di, sia nell’incontro delPendolarinord di giovedi’ 7 novembre al Teatro Le Sedie (Labaro), forti preoccupazioni per la situazione assurda venutasi a creare sulla, ‘l’unico vettore strategico e sostenibile alternativo alla mobilita’ stradale e individuale nella Tuscia e nei territori lungo la direttrice Flaminia’. Dovuta all’inadeguatezza dell’orario generale che dall’ammonimento di Ansf”. Lo scrive in una nota ildei pendolari Trasportiamo in merito all’orario della tratta Catalano-. “Troviamo veramente incredibile come Atac e Regione Lazio- ...

