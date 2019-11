Clima | la perdita di biodiversità ci costa fino a 145 miliardi all’anno | più del Pil

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) Ladicia 145miladi dollari, più di una volta e mezza le dimensioni del Pil globale. È il valore delle funzioni degli ecosistemi, come l’impollinazione delle colture, la depurazione delle acque, la protezione dalle inondazioni e il sequestro del carbonio, per evitare che venga rilasciato in atmosfera. Veri e propri servizi ‘offerti’ dalla natura che l’uomo sta buttando via. È questo l’allarme lanciato nel corso dell’Aurelio Peccei Lecture 2019, organizzata dal WWF Italia, dalla Fondazione Aurelio Peccei e il Club di Roma e tenuta alla Camera dei deputati da Sir Robert Watson, chimico dell’atmosfera, ex presidente del Gruppo intergovernativo sul cambiamentotico IPCC, presidenteal maggio scorso dell’IPBES, piattaforma intergovernativa promossa dall’Onu sulla, nonché una delle figure più illustri e autorevoli nel ...

