Cities | Skylines – Parklife Edition disponibile da oggi

(Di martedì 12 novembre 2019) Koch Media e Paradox fanno squadra per portare l’acclamato city builder,, nei negozi.è orapresso retailer selezionati per PlayStation@4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC. Lainclude il gioco base e tutti i DLC e le patch gratuite, oltre all’estensione Park Life.è una versione moderna della classica city simulation. Il gioco introduce nuove meccaniche per creare e mantenere viva una città reale e consente alti livelli di personalizzazione. Le edizioni per console sono state adattate per giocare con i nuovi controlli e con la nuova interfaccia, senza sacrificare la strategia e la creatività.aggiunge nuove modalità per giocare con qualsiasi cosa: dalle montagne russe e i campeggi alle aiuole, le fontane e i ...

