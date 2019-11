Cinisi | a fuoco la pizzeria di Giovanni Impastato | si indaga per incendio doloso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) La(Palermo), è stata danneggiata da un. Il locale gestito da, fratello di Peppino, l’attivista antimafia ucciso da Cosa Nostra il 9 maggio del 1978, ha presonella notte di martedì. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate dalla cucina e dalla cassa dellae hanno danneggiato parte del tetto e dell’impianto elettrico. E se non fosse stato per un passante che ha allertato i soccorsi “le conseguenze sarebbero state devastanti – racconta-. Per fortuna, l’intervento dei vigili delè stato tempestivo e il rogo non si è propagato fino alle bombole della birra. Poteva esserci anche un’esplosione”. Non è il primo caso: già nel 2011 un altroaveva distrutto la. Proprio in queste ultime settimane il locale è in ...

filidifumetto : RT @ToniPellicane: A fuoco la pizzeria Impastato a Cinisi - giuseppinavalen : RT @PiramideRossa: Cinisi, raid nella pizzeria di Impastato. Appiccato il fuoco nella cucina - PiramideRossa : Cinisi, raid nella pizzeria di Impastato. Appiccato il fuoco nella cucina -