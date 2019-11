Ciclone mediterraneo sull' Italia | forti temporali | vento e neve

Maltempo - il Ciclone mediterraneo flagella Calabria e Sicilia nella notte : piogge alluvionali e vento da uragano [LIVE] : Il Ciclone Mediterraneo è arrivato e sta provocando forte Maltempo nella notte al Sud Italia: il vento di scirocco soffia impetuoso, con raffiche che hanno già superato i 100km/h nello Stretto di Messina e in varie località joniche della Sicilia. Le temperature sono elevatissime: i rilevamenti della mezzanotte sono quasi estivi con +20°C a Reggio Calabria e Tropea, +19°C a Crotone e Vieste, +18°C a Gallipoli, +17°C a Napoli, Bari, Lecce, ...

Allerta Meteo - il “Ciclone Mediterraneo” in DIRETTA su MeteoWeb : situazione esplosiva - sarà una serata terribile : Allerta Meteo – Si prospetta una serata “esplosiva” al Centro/Sud Italia per l’arrivo del Ciclone Mediterraneo che sta già provocando forte maltempo su gran parte del Paese. Proprio in Sicilia sono in atto i temporali più intensi, al punto che la protezione civile ha innalzato a “rosso” il livello di Allerta anche per la giornata di domani, Martedì 12 Novembre. Le scuole saranno chiuse in moltissimi comuni, ...

Allerta Meteo - AVVISO e BOLLETTINI estremi della protezione civile : allarme ROSSO al Sud per il “Ciclone Mediterraneo” : Allerta Meteo – Una vasta e profonda saccatura insiste sulla nostra penisola, accentuando il tempo perturbato, specie al sud con contributo di correnti nord-africane. Da domani, il centro di questa importante depressione si porterà sul tirreno centro-meridionale ed estenderà i fenomeni su gran parte del territorio, intensificando ulteriormente la ventilazione ed in generale incrementando le precipitazioni che potranno risultare ...

Allerta Meteo - il Ciclone mediterraneo si abbatte sulla Sicilia : violentissimo sistema temporalesco “V-Shaped” - sarà una notte da incubo : Il maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo ha iniziato a colpire duramente la Sicilia meridionale, dove si stanno verificando veri e propri nubifragi. Sono caduti, da stamattina, 51mm di pioggia a Partanna, 46mm a Sciacca, 45mm a Ribera, 43mm a Giuliana, 42mm a Bivona, 40mm a Licata e Canicattì, 38mm ad Agrigento e Castelvetrano, 37mm a Caltagirone, 36mm a Butera, 35mm ad Aragona, 32mm a Calatafimi, con un pericolosissimo sistema ...

Allerta Meteo - “Ciclone Mediterraneo” : Martedì 12 Novembre scuole chiuse anche a Catania : Domani, Martedì 12 Novembre, le scuole di Catania saranno chiuse causa Allerta Meteo. “Avendo ricevuto comunicazioni dalla Protezione civile di forte maltempo previsto su Catania per la giornata di domani, d’intesa con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, e comunicatolo al Prefetto, ho disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani Martedì 12 Novembre. Appena ...

Allerta Meteo - il Ciclone mediterraneo sta per abbattersi al Sud : la Guardia Costiera lancia un avviso speciale per lo Stretto di Messina : Allerta Meteo – Il Ciclone Mediterraneo che sta per abbattersi con violenza al Sud Italia ha spinto la Guardia Costiera di Messina ad emettere un avviso speciale per lo Stretto, cher sarà colpito da venti impetuosi di scirocco che ne potranno compromettere la navigazione. Di seguito il testo dell’Allerta della Guardia Costiera: A partire dalle ore pomeridiane di oggi, lunedì 11 novembre 2019 e fino a mercoledì 13 novembre 2019 lo ...

Allerta Meteo - il Ciclone mediterraneo minaccia il Sud : scuole chiuse in molti comuni anche Martedì 12 Novembre – ELENCO AGGIORNATO LIVE : Allerta Meteo – anche domani, Martedì 12 Novembre, le scuole rimarranno chiuse in molti comuni del Sud Italia dopo che oggi centri importanti come Catanzaro, Crotone, Agrigento e Acireale, e molti altri minori, hanno adottato analogo provvedimento. Ma il maltempo delle prossime ore sarà molto più pesante, come possiamo osservare consultando gli ultimi bollettini Meteorologici. Quindi è certo che domani le scuole saranno chiuse in molti più ...

Allerta Meteo - il Ciclone mediterraneo s’è formato : MAPPE impressionanti per le prossime 24-36 ore - al Sud si rischia un disastro : Allerta Meteo – Il Ciclone Mediterraneo che da ieri aveva iniziato la fase di formazione nei settori occidentali del “Mare Nostrum”, ha completato l’iter preliminare ed è diventato a tutti gli effetti una vera e propria “Tempesta”, con tanto di occhio del Ciclone ben visibile dalle immagini satellitari pochi chilometri a nord dell’Algeria, a Sud/Ovest della Sardegna. Il dato, quindi, è tratto: la ...

Allerta meteo Sicilia domani/ Previsioni : forte maltempo - arriva Ciclone mediterraneo : Allerta meteo Sicilia domani lunedì 11 novembre 2019. Le Previsioni: forte maltempo, arriva un ciclone mediterraneo. L'avvertimento della Protezione Civile.

Allerta della Protezione Civile per il Ciclone mediterraneo in arrivo : temporali e venti tempestosi al Sud : Un'Allerta meteo ufficiale è stata diramata dalla Protezione Civile per l'arrivo del ciclone mediterraneo che apporterà forte maltempo al centro-sud da domani, di cui vi abbiamo parlato...

Previsioni Meteo - mappe impressionanti per la prossima settimana : Ciclone mediterraneo il 13 Novembre al Sud Italia : Previsioni Meteo – L’autunno è ormai entrato nel vivo e oltre alle piogge che ormai da un paio di settimane stanno interessando gran parte d’Italia in modo massiccio e abbondante (soprattutto al Nord e nelle Regioni tirreniche), adesso anche le temperature stanno rientrando in linea con la normalità del periodo dopo l’eccezionale anomalia di caldo del mese di Ottobre. Nelle prossime ore una nuova ondata di maltempo ...

