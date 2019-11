Ciclocross | Coppa del Mondo Tabor 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) Archiviati i Campionati Europeidi Silvelle, è tempo di tornare in gara con la quarta tappa didel(Repubblica Ceca), insabato 16 novembre. Un appuntamento storico e classico deldelinternazionale in questa località regina e ospitante in passato di ben tre edizioni del Campionato deldi specialità nel 2001, 2010 e 2015. Nei suoi 2,950 km da ripetere più volte in base alla tempistica e alle varie categorie, i ragazzi Juniores si sfideranno dalle 10 alle 10.40 di sabato 16 novembre, gli Under 23 uomini scenderanno sul percorso dalle 11.30 alle 12.20, le donne (Juniores, Under 23 ed Élite tutte assieme) dalle 13 alle 13.50, e infine gli uomini Élite dalle 14.30 alle 15.35. Per quanto riguarda la diretta tv, Rai Sport + trasmetterà la prova riservata alle donne in diretta dalle ore 13, mentre quella degli uomini Élite in ...

