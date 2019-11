Ciclismo | quali corridori disputeranno il Giro d’Italia e quali il Tour de France 2020

Ciclismo su pista - Qualificazioni Tokyo 2020 : i ranking olimpici aggiornati. Italia in buona posizione in sei specialità : È andata in archivio anche la seconda tappa di Coppa del Mondo 2019-2020 di Ciclismo su pista di Glasgow, dove i due quartetti azzurri si sono confermati nuovamente tra i migliori a livello mondiale con il secondo posto e nuovo record Italiano degli uomini, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Michele Scartezzini e Simone Consonni, e il terzo delle donne: Silvia Valsecchi, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Simona Frapporti. Teniamo poi conto del ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Glasgow 2019 : spettacolare il quartetto al maschile - è secondo dopo le qualifiche : Giornata di antipasto al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow (Scozia): in terra britannica nel week-end si disputa la seconda tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020. Oggi sono andati in scena i primi turni degli inseguimenti a squadre, da domani si inizia a far sul serio. Subito un grandissimo tempo per il quartetto al maschile, vice campione d’Europa in carica. Gli azzurri di Marco Villa (Liam Bertazzo, Francesco Lamon, ...

Ciclismo su pista – Filippo Ganna brilla a Minsk - l’azzurro centra il record del mondo nelle qualifiche dell’inseguimento : L’azzurro riesce ad ottenere il primato mondiale nelle qualifiche dell’inseguimento individuale, staccando così il pass per la finale Con una prestazione straordinaria si apre l’ultima giornata di Coppa del mondo a Minsk: Filippo Ganna con 4’04″252 ed una media di 58.956 km/h sui 4 km, registra il nuovo record del mondo durante le qualifiche dell’inseguimento individuale. L’azzurro frantuma così il ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA. Prima giornata - qualificazioni inseguimento a squadre : secondi i quartetti azzurri! : iCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52: Grazie per averci seguito e buona serata a tutti gli appassionati di Ciclismo 17.50: Si chiude dunque con un soddisfacente doppio secondo posto la Prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di Minsk per i quartetti italiani. Domani appuntamento in mattinata per la sessionbe che comprenderà anche la seconda fase dell’inseguimento a squadre. Si lotta per il podio ma soprattutto ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : prima giornata - qualificazioni inseguimento a squadre : azzurre seconde! : iCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15: Partita l’Ucraina per la qualificazione maschile 16.13: Queste le squadre qualificate per la seconda fase: Usa, Italia, Germania e Gbr si giocheranno la finale per l’oro. Francia, Belgio, Irlanda e Polonia potranno giocarsela solo per il bronzo 16.11: Secondo tempo per le azzurre che chiudono con 4’17”474 a due secondi dagli Usa che dunque si aggiudicano la qualificazione. Buonissima ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia a Tokyo con 5 uomini! Contingente pieno per gli azzurri - squadra per Vincenzo Nibali. Tutti i qualificati : L’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 col Contingente pieno. Ora è davvero ufficiale, la stagione di Ciclismo su strada si è definitivamente conclusa e la UCI ha comunicato i ranking per la qualificazione ai prossimi Giochi. Le prime sei Nazioni si potranno presentare nel Sol Levante con cinque uomini a testa, quelle dal settimo al tredicesimo posto della classifica saranno costrette ad avere soltanto quattro ciclisti, poi ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia qualificata col contingente pieno! 5 uomini e 4 donne volano a Tokyo : Ora è davvero ufficiale: l’Italia di Ciclismo sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con il contingente completo per quanto riguardo il Ciclismo. Oggi sono stati comunicati i ranking di qualificazione al termine della stagione sulle due ruote e la nostra Nazionale volerà in Giappone con 5 uomini e con 4 donne. Gli uomini hanno chiuso in seconda posizione alle spalle del Belgio mentre le donne si sono prese la piazza d’onore ...

Ciclismo - il caso della squalifica di Nils Eekhoff sarà sottoposto al TAS : La contestata gara in linea degli under 23 ai recenti Mondiali di Ciclismo in Yorkshire finirà sotto il giudizio del TAS, il Tribunale dello Sport di Losanna. L’olandese Nils Eekhoff tagliò il traguardo per primo davanti all’azzurro Samuele Battistella al termine di una corsa dura, segnata dal maltempo e da numerose cadute. La gioia del corridore olandese fu spenta però in pochi minuti. La giuria decise di squalificarlo per un episodio avvenuto ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 prima giornata : terzi entrambi i quartetti dopo la qualificazione! Nulla da fare per la velocità a squadre femminile : Ad Apeldoorn, Olanda, questo pomeriggio sono iniziati i Campionati Europei di Ciclismo su pista 2019. Nella sessione pomeridiana si sono corse le qualificazioni del Team Sprint maschile e femminile e dell’inseguimento a squadre tradizionale anche quei in ambedue i sessi. Sono subito maturati risultati importanti, ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo. Team Sprint femminile Nella qualificazione che ha aperto tutta la ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza anche nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Sarà semifinale con il Regno Unito : Scende in Pista l’Italia campione d’Europa in carica dell’inseguimento a squadre maschile per difendere il suo titolo nella rassegna continentale di Apeldoorn. A rappresentare i colori azzurri, nelle qualificazioni in programma oggi, il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Davide Plebani. Rispetto a Glasgow 2018 le novità sono gli ultimi due citati, che prendono il posto di Elia Viviani e ...

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza nelle qualificazioni dell’Inseguimento a squadre femminile. Domina la Gran Bretagna : Si sono svolte oggi, nella prima giornata dei Campionati Europei di Ciclismo su Pista di Apeldoorn, le qualificazioni dell’Inseguimento femminile a squadre. L’Italia vicecampione d’Europa in carica ha schierato un quartetto composto da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Letizia Paternoster e Vittoria Guazzini. Dunque, tre delle quattro che conquistarono l’argento a Glasgow nel 2018, con Guazzini che prende il posto di ...

Ciclismo - Gianni Moscon rinvigorito da un Mondiale ad alto livello. Ora serve il vero salto di qualità nelle classiche : Sono ormai tre anni consecutivi che Gianni Moscon, quando sente aria di Mondiali, si esalta. Dopo essere stato grande protagonista sia a Bergen 2017 che ad Innsbruck 2018, infatti, il trentino, reduce dalla peggior stagione della carriera, è riuscito a recitare un ruolo da attore protagonista anche nella recente rassegna iridata che si è svolta nello Yorkshire. Ora, però, serve un netto salto di qualità per tornare a essere competitivo nelle ...

Ciclismo - squalifica di due anni per Koren e Bozic : coinvolti nell’inchiesta doping Aderlass : La UCI ha annunciato le sanzioni comminate agli sloveni Kristijan Koren e Borut Bozic, entrambi coinvolti nell’inchiesta Aderlass, un’operazione portata avanti dalla polizia austriaca che riguarda il doping. Koren è stato squalificato per due anni per delle infrazioni al regolamento antidoping commesse tra il 2011 e il 2012, stessa pena per Bozic che è invece stato sanzionato soltanto per la stagione 2012: entrambi i casi si sono ...

Mondiali di Ciclismo - Eekhoff squalificato : ‘La corsa doveva ancora iniziare’ : La gara degli under 23 dei Mondiali di ciclismo in Yorkshire ha avuto un epilogo molto discusso e carico di polemiche. L’olandese Nils Eekhoff ha avuto la meglio allo sprint su un gruppetto di sette corridori, con Samuele Battistella secondo e Stefan Bissegger terzo. Dopo qualche minuto però la giuria ha notificato la squalifica del vincitore, per un episodio avvenuto all’inizio della corsa, circa tre ore prima. Eekhoff era stato coinvolto in ...