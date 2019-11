Chi insulta Milano non la merita

Carpi - contestatori fisChiano e insultano Salvini - lui : 'Cadrà il muro dell'Emilia' : Matteo Salvini è arrivato questa mattina verso le 10 a Carpi, in occasione della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio. La strategia politica portata avanti dalla Lega in Umbria ha funzionato, permettendo a Donatella Tesei di vincere. Meno di tre mesi separano i cittadini emiliani e romagnoli dalle urne, e Salvini sta andando di città in città per fare comizi e sostenere la candidata a presidente ...

Sergio Mattarella - la nonnina che lo insultava risChia il carcere : il suo interrogatorio disperato : Tra chi potrebbe finire a processo per gli insulti irriferibili contro Sergio Mattarella c'è anche la signora Elvira Zanrosso, pensionata di 68 anni residente a Bologna. Erano i giorni della formazione del governo M5s-Lega, per la precisione il momento era quello in cui il Capo dello Stato rifiutò i

Interrogata la nonna hater che insultava Mattarella su Facebook : "Contagiata dal clima - voglio Chiedergli scusa" : Elvira Zanrosso, tra i 9 indagati per le offese social al capo dello Stato: "Ho 68 anni, sono un'istintiva. In quel periodo Grillo gridava di qua, Di Battista di là"

Genitori ‘infami’ per aver abbandonato Giovannino : ma Chi li insulta ce la farebbe ad occuparsene? : I leoni da tastiera, contro i quali combattiamo una guerra senz’armi ormai da anni, non si sono smentiti nemmeno stavolta. Nemmeno di fronte ad un neonato. Nemmeno di fronte alla certa sofferenza di una coppia di Genitori che ha preso forse la decisione più difficile della propria vita: abbandonare quel bambino, tanto voluto, del quale occuparsi potrebbe essere per loro impossibile. O quasi. Immagine di repertorio Che questi due Genitori ...

I giornalisti fanno domande a Salvini su Segre - Russiagate e Savoini : insultati e fisChiati dal pubblico : Matteo Salvini, al cinema Metropolitan di Napoli, ha presentato il nuovo commissario regionale della Lega campana e ha dato l’avvio, ufficiale, alla campagna elettorale in vista delle Regionali. Nel corso della conferenza stampa, il leader del Carroccio si è prestato alle domande dei numerosi giornalisti presenti. Ma quando i cronisti gli hanno chiesto di fare chiarezza sui suoi rapporti con la Russia e Gianluca Savoini e sui presunti ...

"Chi insulta Falcone e Borsellino fa ribrezzo" - scrive Di Maio sul caso Nicosia : "Da Shanghai, leggo dell'arresto di Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani, accusato di fare da tramite tra i capimafia in carcere e i clan. Non voglio entrare nei dettagli, sarà la magistratura ad occuparsene, ma lasciatemi dire che uno che considera Messina Denaro "il nostro premier" e che insulta la memoria di Falcone e Borsellino definendo le stragi del 1992 "un incidente sul lavoro" fa ribrezzo. Sono ...

Tajani contro Chi insulta la Segre. Ma tra questi c'è anche un suo collaboratore : Antonio Tajani, quando si parla di Liliana Segre, non ammette ambiguità. “Noi siamo vicini alla signora Segre”. Sentenzia categorico, in un'intervista al Corriere della Sera, il vicepresidente di Forza Italia. “Sono degli infami – prosegue – coloro che la insultano in modo indegno”. E in effetti ha

Rita Dalla Chiesa a Fuori dal Coro inChioda Chef Rubio : "Insulta i poliziotti? Allora faccia da solo" : Cuochi d'artificio. Così a Fuori dal Coro, Mario Giordano, ha ribattezzato Chef Rubio, il cuoco Fuori controllo che passa il suo tempo a insultare chiunque e scrivere tweet irriferibili. E nello studio di Rete 4 si è tornati a parlare della polemica tra Che Rubio e Rita Dalla Chiesa, la quale era os

Elena Morali - Scintilla insulta Fabio Rondinelli : “Uno sChifoso” : Scintilla difende Elena Morali: l’attacco a Fabio Rondinelli dopo Pomeriggio 5 Elena Morali, pur non essendo presente in studio, è stata la protagonista del talk andato in onda ieri di Pomeriggio Cinque, dove l’attore Fabio Rondinelli ha dichiarato ancora una volta di aver avuto un flirt con la showgirl, mentre quest’ultima era ancora impegnata con il comico Gianluca Fubelli, Scintilla. Elena Morali ha ovviamente smentito il ...

Odio online - il problema non è identificare gli utenti. Chi insulta spesso ci mette la faccia : La proposta di un disegno di legge per obbligare i social network a identificare i loro utenti online con tanto di carta di identità o passaporto come rimedio agli episodi di hate speech denunciati, da ultimo, dalla senatrice Liliana Segre sta facendo, giustamente, discutere. Il punto di partenza della riflessione è che non esistono, probabilmente, panacee o soluzioni salvifiche per la soluzione del problema che è uno dei tanti problemi epocali ...

Chi insulta Liliana Segre dimentica che Gesù era ebreo. E spiritualmente lo siamo anche noi : Prima Gad Lerner, giornalista, e ora Liliana Segre, senatrice a vita, reduce dall’inferno della Shoah, ambedue ebrei e in quanto ebrei insultati e linciati sulle piazze politicanti della Lega salviniana (Lerner) e sulla rete (Segre), a ritmo ossessivo, magari con copertura da anonimato. Non possiamo più minimizzare, non dobbiamo più tollerare, non è lecito affermare che sia “libera espressione del pensiero”. Al contrario, siamo alla ...

Fedez e Chiara Ferragni insultati sui social - la procura Chiede l’arChiviazione del caso : I pm chiedono l'archiviazione della querela di Fedez contro Daniela Martani, la reazione di Selvaggia Lucarelli.

Fedez e Chiara Ferragni insultati da Daniela Martani - per il pm "si può" : Galeotto fu l'episodio del compleanno di Fedez festeggiato al supermercato: i Ferragnez in quella occasione furono asfaltati dagli haters, con in testa la gieffina e pasionaria di Alitalia Daniela Martani che li insultò con tali parole: "Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo ...

"Insulta la Chiesa come l'Isis". Multato il blasfemo Toscani : Luca Fazzo Sanzione di 4mila euro per il fotografo che in radio aveva offeso i due Papi e ironizzato su crocifisso e santi Sarai un grande fotografo, avrai un immagine da intellettuale, ma non puoi insultare la Chiesa, sbeffeggiare la religione del tuo paese, sghignazzare in diretta dicendo che «sei un extraterrestre che atterri in Italia e entri in una bellissima Chiesa cattolica e vedi uno attaccato, inchiodato a una croce che ...