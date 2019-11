Celli | riaperturà a metà stazione Barberini per motivi sicurezza da quanto appreso

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – “La, chiusa da marzo, riaprira’ i primi di dicembre, ma solo a meta’: per i passeggeri in uscita. In partenza invece larestera’ ancora inaccessibile.di, dal momento che delle sei scale mobili ne sono state riparate solo quattro. Questo quello che abbiamo potuto appurare oggi, nella commissione Trasparenza che ho richiesto, e secondoriferito dal direttore di esercizio di Atac Gianni Nicastro e dal capo manutenzione Stefano Pisani”. “Atac l’8 novembre avrebbe fatto richiesta all’ufficio ministeriale del collaudo. Ma aspetto copia della lettera partita da Atac, che ho chiesto venga inviata ai consiglieri della Commissione. Per le altre due scale mobili i tempi sono ancora piu’ lunghi e si potra’ sapere di piu’ nelle prossime settimane quando da Atac ...

