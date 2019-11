Celine Dion torna con il nuovo album Courage

JESSICA MORLACCHI - Celine DION/ 'Con Laura Pausini ho sbagliato…' - Tale e quale show - : JESSICA MORLACCHI, Tale e quale show 2019: dopo l'imitazione poco convincente di Laura Pausini si confronta con la star CELINE DION.

Celine Dion - arriva in radio il nuovo singolo Imperfections : Il ritorno di Celine Dion e' segnato dal nuovo singolo "Imperfections", in radio da domani, venerdi' 4 ottobre.

Non puoi piacere a tutti. Celine Dion risponde alle critiche sul suo aspetto fisico : Da anni è una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale contemporaneo. La voce di Celine Dion ha segnato un’epoca e, ancora oggi, vibra può forte che mai. Oltre alla musica, l’artista originaria del Quebec, è diventata anche una protagonista della fashion talk mondiale, partecipando a sfilate di moda e indossando look stravangati in diverse occasione. E proprio in questo contesto è stata aspramente criticata per il suo aspetto fisico, ...

Céline Dion torna live in Italia a più di 10 anni dall’ultima volta : annunciato un concerto a Lucca Summer Festival 2020 : Yessa! The post Céline Dion torna live in Italia a più di 10 anni dall’ultima volta: annunciato un concerto a Lucca Summer Festival 2020 appeared first on News Mtv Italia.

A luglio 2020 il primo concerto di Celine Dion in Italia dopo 10 anni : biglietti in prevendita : Sarà il Lucca Summer Festival 2020 ad ospitare l'unico concerto di Celine Dion in Italia nell'ambito del Courage World Tour, sabato 25 luglio. La diva canadese da oltre 250 milioni di dischi venduti in carriera porterà la sua eleganza e le sue canzoni tra le Mura di Lucca per una serata-evento che per ora è l'unica prevista nel nostro Paese. La data di Lucca è tra le nuove che si sono aggiunte al calendario del Courage World ...

Céline Dion - che non è pronta per un altro uomo ma «mi manca essere abbracciata» : Il nuovo album di Céline Dion si chiama Courage ed esce il prossimo 15 novembre. E «coraggio» è la parola a cui la cantante ha più fatto ricorso negli ultimi anni, dopo la scomparsa dell’amato marito e manager René Angélil, l’uomo che le era stato accanto per tutta la vita. René se n’è andato il 14 gennaio 2016, dopo una lunga battaglia contro il cancro, e Céline, 51 anni, da allora ha dovuto imparare a fare tutto, di nuovo. Ha ...

Céline Dion : Non sono pronta per un altro uomo - ma mi manca essere toccata : Intervistata da “Today”, la cantante rivela di sentire ancora l’assenza del marito René Angélil, morto di cancro alla gola nel 2016, ma anche la mancanza di un compagno. La morte di René Angélil ha lasciato un vuoto enorme in Céline Dion. La cantante canadese, tornata a cantante con il nuovo studio album Courage, in uscita il 15 novembre 2019, ha concesso un’intervista al programma Today, nel corso della quale parla apertamente della scomparsa ...

Céline Dion : “Mi manca essere toccata” : “Non sono pronta per un altro uomo, ma mi manca essere toccata…”. A rivelarlo in un’intervista a Usa Today è Céline Dion che il 15 novembre pubblica il suo nuovo attesissimo album, “Courage” e ha deciso ora di confidarsi, parlando della sua vita privata e degli effetti che la morte del marito René Angélil sta avendo ancora su di lei. Proprio a lui, che è morto di cancro alla gola a 74 anni, nel 2016, dopo una ...

Celine Dion - 3 nuovi brani e via al tour da Quebec City : Annunciato oggi con la pubblicazione di tre nuovi brani ("Imperfections", "Lying Down" e "Courage"), il nuovo e atteso album di Celine Dion uscirà il 15 Novembre, a sei anni dal precedente: un progetto eclettico che si compone di un mix di ballate e canzoni up-tempo e che rappresenta una nuova direzione creativa per l'artista. Il primo brano esamina il significato dell'autocritica, il secondo - scritto tra gli altri da David Guetta - ...