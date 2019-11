Caso Ronaldo | la reazione dei tifosi | neanche ai campioni è concesso sbagliare | però…

La rassegna stampa di martedì 12 novembre – In primo piano c’è il Caso Cristiano Ronaldo : La rassegna stampa di martedì 12 novembre – Non poteva che continuare ad essere lui l’uomo copertina di giornata, soprattutto alla luce di una settimana che non offrirà altri spunti campionato per via della sosta delle nazionali: Cristiano Ronaldo sempre al centro dei pensieri di tutti. I quotidiani di oggi dedicano a lui le prime pagine. La Gazzetta dello Sport titola: “Il Cristiano pentito. Post distensivo di CR7, i ...

Ronaldo non sarà multato - così la Juve chiude il Caso : Cristiano Ronaldo non sarà multato. La Juventus come era prevedibile chiude il caso ancora prima che scoppi, e non dà un seguito alla reazione scomposta dell’attaccante al cambio deciso da Sarri in Juventus-Milan. CR7, dopo aver mandato a quel paese (un paese portoghese, ad interpretare il labiale) il tecnico bianconero era corso direttamente negli spogliatoi senza salutare i compagni in panchina a aveva poi lasciato lo stadio a tre minuti ...

Caso Cristiano Ronaldo - ora la società che farà? Niente (per ora) - ma con la Juve non si scherza : il passato insegna (Bonucci docet…) : Consiglio: “Caro mio, con la Juve non si scherza”. Ti puoi chiamare Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona o Pelé, ma l’etica è alla base di tutto. Ne sono passati di campioni, da Torino, nella ultracentenaria storia bianconero, tutti – però – con un unico comun denominatore: la professionalità, la serietà e l’applicazione. Doti che, bisogna dire, a Cristiano Ronaldo sono state ampiamente riconosciute. ...

Dal Caso Ronaldo ai cori razzisti contro Balotelli - Mancini chiaro : “Mario in azzurro quando lo meriterà - e su CR7…” : Mancini ha le idee chiare: il parere del ct azzurro sui casi Cristiano Ronaldo e Balotelli La Serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali. Gli azzurri sono in ritiro a Coverciano in vista delle ultime due partite di qualificazione all’Europeo del 2020, contro la Bosnia Erzegovina e contro l’Armenia. Alla vigilia del due incontri, il ct azzurro Mancini ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Massimo ...

Sarri - chapeau! Cristiano Ronaldo è “uno dei tanti” - gestione del Caso esemplare : e quel coraggio mancato ad altri… : Premessa. La nostra intenzione non è quella di sminuire affatto Cristiano Ronaldo, anzi. Arrivato in Italia e accolto da tutti con grande entusiasmo, si è da subito ambientato in un campionato in cui mai aveva giocato. Gol e scudetto alla prima in Serie A, timbro importante sulla Champions bianconera nonostante il fallimento dell’uscita ai quarti. Il bilancio di CR7 dopo un anno e mezzo in bianconero LaPresse Ronaldo c’è, come ...

Juventus - Caso Ronaldo : via prima del 90' - ora rischia la multa. Sull’infortunio e sul Portogallo… : Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè dopo la sostituzione di ieri sera nel match contro il Milan. Come evidenziato dallo stesso Maurizio Sarri in conferenza stampa, l’attaccante portoghese è stato sostituito perchè non al meglio fisicamente, perchè reduce da 20 giorni di leggero affaticamento al ginocchio. Un piccolo problema al collaterale del ginocchio […] L'articolo Juventus, caso Ronaldo: via prima del 90′, ora ...

Sconcerti : Ronaldo è il Caso dell’anno. Al Milan servirebbe la rabbia di Ibrahimovic : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive della partita di ieri tra Juventus e Milan. Il Milan ha giocato bene ma non è una novità. “Contro la Juve giocano tutti bene, danno tutto durante la settimana e in partita. Perdono poi tutti eroicamente”. La Juve gioca con sufficienza, pratica un gioco accademico. “Non c’è più cattiveria, c’è presenza, il carattere che non ti spinge in avanti ma ti permette di aspettare il colpo ...

Caso Ronaldo - Zaccheroni : “la Juve ha altri campioni. Multare non serve”. Si parla anche di Milan e Napoli : “Ronaldo vive un momento di non particolare brillantezza, la Juventus ha altri campioni a disposizione in panchina, giustamente Sarri è il leader della squadra. Penso che la multa non serva, ma la situazione va chiarita”. Lo ha detto Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Inter, Milan e Juve, ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport’ su Radio 1 Rai a proposito del Caso Ronaldo, uscito contrariato ieri sera nella ...

Juventus-Milan - Sarri analizza il Caso Ronaldo : “ci vuole un pizzico di tolleranza - ecco perché l’ho tolto” : L’allenatore della Juventus ha provato a smorzare il caso Ronaldo, soffermandosi sui motivi che lo hanno spinto a sostituire il portoghese Vittoria sì, ma la Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, scoppiato subito dopo la sostituzione decisa da Sarri nel corso della ripresa del match con il Milan. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non si è fermato in panchina e ha lasciato l’Allianz Stadium prima della ...

Juventus-Milan - Sarri commenta così il Caso Cristiano Ronaldo : Successo per la Juventus nella sfida di campionato contro il Milan, i bianconeri tornano nuovamente in testa alla classifica. Al termine del match interessanti indicazioni di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: “oggi siamo stati disposti a soffrire, lo spirito era giusto ma dobbiamo migliorare dal punto di vista della qualità, la voglia di vincere ha fatto la differenza. Il Milan ha tirato da fuori area, i rossoneri hanno fatto ...

Juventus-Milan - scoppia il Caso Cristiano Ronaldo : il portoghese lascia lo stadio prima della fine del match : Il portoghese non gradisce la sostituzione con Dybala, andando dritto negli spogliatoi e lasciando l’Allianz Stadium prima della fine del match La Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, arrabbiatosi ferocemente dopo la sostituzione con Dybala decisa da Maurizio Sarri poco prima dell’ora di gioco. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non saluta l’allenatore bianconero e non si ferma in panchina per ...

Juventus - scoppia il Caso Cristiano Ronaldo : il portoghese va via prima della fine della partita : Si è appena conclusa la 12^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Juventus e Milan che hanno dato vita ad una partita emozionante soprattutto nel secondo tempo. Decisivo Paulo Dybala, l’argentino sempre più decisivo per la squadra di Maurizio Sarri, sta diventando un calciatore indispensabile. Ma è scoppiato il colpo Cristiano Ronaldo. Il portoghese è in crisi, Cr7 è stato sostituito dopo appena 54 minuti, il ...