Caso Palasport di Acireale Giuseppe Rapisarda | “I grandi concerti continueranno ad

Fonte : laprimapagina

(Di martedì 12 novembre 2019) “Idi Elisa e Coez – commenta il promoter– si faranno regolarmente. Abbiamo la disponibilità del

NiccoloRF10 : @NanniUltimo @IlVeroUltimo 'come fa uno del genere a fa sold out i palasport'. Questo il mio primo pensiero. Poi a… - matte051 : Mr. Zanetti (sempre sia lodato): “il nuovo palasport avrà 15/16mila posti per il #Basket, ampliabile a 40/45mila pe… - Annalis75327421 : RT @elestrella92: Non c'è cosa PEGGIORE che giocare con le EMOZIONI,in questo caso di migliaia di FAN?? Spero che ciò Comune,CTU e vecchi p… -