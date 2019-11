Cancellato il Rally d’Australia a causa degli incenti | il Mondiale termina in anticipo

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) Ild’Australia 2019, ultima tappa deldi, è statoincendi che stanno divampando nella parte settentrionale del Nuovo Galles del Sud dove la prova si sarebbe dovuta svolgere nel weekend del 14-17 novembre. WRC, d’accordo con le varie scuderie e le autorità locali, ha deciso di annullare definitivamente l’evento dopo le ipotesi di accorciarlo o di spostarlo in altra sede. I vigili del fuoco sono già all’opera per spegnere i roghi che stanno colpendo tutta l’Australia in questa rovente primavera mentre ildisi è concluso incon i seguenti verdetti: l’estone Ott Tanak si è laureato Campione del Mondo (verdetto già ufficiale al termine dell’ultima prova in Spagna) con 36 lunghezze di margine sul belga Thierry Neuville e 46 sul francese Sebastien Ogier, la Hyundai ha vinto la ...

