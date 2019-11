Calciomercato Napoli | arriva Berge | pronti 20 milioni per lui

Calciomercato Napoli - Insigne si prepara a lasciare : i dettagli : Calciomercato Napoli, Insigne si prepara a lasciare: i dettagli Insigne si prepara a lasciare il Napoli. Il capitano abbandona la nave, ormai il rapporto con i tifosi è andato in malora, e probabilmente anche quello con la società. La Gazzetta Dello Sport fa il punto sulla questione. “Di certo, la posizione di Lorenzo Insigne non è più blindata. Soprattutto quella del capitano. Si è capito che tra lui e l’ambiente napoletano non ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis manda via tutti! Mertens e Callejon a gennaio : in estate Insigne e Koulibaly : De Laurentiis pronto a rivoluzionare il Napoli: Mertens e Callejon sul piede di partenza a gennaio, in estate rischiano Insigne e Koulibaly. Allan vuole cambiare aria, sul mercato anche Hysaj e Ghoulam Su un set di Los Angeles si deciderà il futuro del Napoli, ma non è un film. La situazione è piuttosto delicata: De Laurentiis se potesse farebbe una rivoluzione fin da subito. Il patron azzurro, attualmente negli USA per impegni ...

Calciomercato - Juventus e Milan prenotano tre colpacci dal Napoli : ritorno per Genoa e Atalanta - tentazioni di Torino e Samp : Si sta giocando la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le rose non solo per gennaio ma anche per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie delle ultime ore. Juventus – La Juventus potrebbe approfittare della grande tensione in casa ...

Calciomercato Juventus - possibile sfida al PSG per Allan del Napoli : Una settimana molto delicata per due delle società calcistiche più importanti in Italia: parliamo di Inter e Napoli, con la società di Suning che è stata in qualche modo 'turbata' dall'ennesima dichiarazione pesante di Conte riguardante il mercato. Per quanto riguarda il Napoli, la situazione fra società ed alcuni giocatori è peggiorata anche e soprattutto per la scelta di De Laurentiis di adottare un ritiro punitivo subito dopo la sconfitta ...

Calciomercato Napoli - Haaland è il nome caldo : su di lui anche la Juventus : Calciomercato Napoli, Haaland è il nome caldo: su di lui anche la Juventus Haaland, giovane centravanti del Salisburgo e capocannoniere della Champions League con 7 gol, è entrato nel mirino di top club, tra cui anche Napoli e Juventus. Gli azzurri hanno già contattato l’agente (Raiola), ma non sono gli unici. Ecco ciò che dice in merito Alfredo Pedullà. “Stiamo parlando di un fantastico talento, per tutti gli addetti ai lavori molti ...

Calciomercato Napoli - le multe mandano via i calciatori : Mertens e Callejon salutano : Calciomercato Napoli, le multe mandano via i calciatori: Mertens e Callejon salutano Napoli, il caos continua. La situazione non sembra si sia placata, con De Laurentiis che vuole avanzare nella questione multe e i calciatori che non sembrano avere l’umore giusto per continuare. L’idea originaria, “fermarsi” a chiedere un risarcimento del 5% sul lordo mensile, è andata via via sparendo, lasciando posto a ciò che consente l’accordo ...

Calciomercato Napoli - da Fabian Ruiz a Koulibaly : pronte le cessioni : Calciomercato Napoli, da Fabian Ruiz a Koulibaly: pronte le cessioni Calciomercato Napoli, il Mattino fa il punto sulle possibili cessioni estive, ma forse anche invernali. L’uomo più desiderato è senza dubbio Fabian Ruiz (ambito dal Real Madrid). Subito dopo c’è Koulibaly, che piace molto al Manchester United, Manchester City e Barcellona. Ma ecco cosa dice il Mattino. “Due gli uomini di mercato più richiesti durante la ...

Calciomercato - rivoluzione al Napoli : l’Inter bussa in casa Udinese - Genoa e Spal : Si muovono le squadre sul fronte Calciomercato, i club attivi con l’intenzione di anticipare i tempi per le prossime sessioni di gennaio e giugno, attivissime le big che hanno intenzione di rendere il campionato italiano ancora più competitivo. Ecco tutte le trattative delle ultime ore. Napoli – Situazione delicatissima in casa Napoli, si sta materializzando la rottura tra alcuni calciatori e la dirigenza. Potrebbero fare la ...

Calciomercato Napoli - Spalletti il primo nome per il dopo Ancelotti : Calciomercato Napoli, Spalletti il primo nome per il dopo Ancelotti Calciomercato Napoli Spalletti| Ieri Carlo Ancelotti è rimasto nel suo ufficio a Castel Volturno insieme al suo staff tecnico per meditare sul da farsi. L’edizione odierna di TuttoSport rivela che all’allenatore azzurro è arrivata una voce. “Il Napoli sta già prendendo contatti per trovare il sostituto, che sia oggi, domani, dopo la sosta o a fine stagione. Il primo nome ...

Calciomercato Napoli - Callejon non esclude la Cina a gennaio : le ultime : Calciomercato Napoli, Callejon non esclude la Cina a gennaio: le ultime Calciomercato Napoli Callejon| Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Jose Callejon potrebbe lasciare l’azzurro già a gennaio. Rafa Benitez, allenatore del Dalian di Marek Hamsik, ha chiamato lo spagnolo che a sua volta non ha detto esplicitamente di no al suo vecchio allenatore. Callejon sogna ancora di poter continuare la sua avventura in ...

Calciomercato.it : Milik-Napoli ok sul rinnovo. Queste - le cifre… : Il portale Calciomercato.it ha fatto sapere oggi che Milik ha praticamente rinnovato con il Napoli svelando anche le cifre di un accordo ormai raggiunto. Secondo quanto riferito da Calciomercato.it ci sarebbero Importanti novità sul fronte rinnovi in casa azzurra, per ciò che concerne il futuro di Arkadiusz Milik. Infatti, la punta polacca e il Napoli sarebbero finalmente pronti a rinnovare. la dirigenza del club partenopeo ed il ...

Calciomercato Juventus - sfida di mercato a Napoli ed Inter per Malen del PSV (RUMORS) : La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, e lo dimostra anche il Calciomercato estivo, quando la dirigenza bianconera ha deciso di investire molto in giocatori di prospettiva, sia per la prima squadra che per le giovanili. Su tutti spiccano gli acquisti di De Ligt, arrivato dall'Ajax per 75 milioni di euro, Demiral, difensore dal Sassuolo per circa 16 milioni di euro, Pellegrini e Romero, acquistati rispettivamente da Roma e Genoa ma ...

Calciomercato Napoli - interesse per Haland? La precisazione del club [FOTO] : “Leggiamo che il Mattino ha intervistato un osservatore secondo il quale Haaland sarebbe stato proposto al Napoli per 5 milioni. La ‘notizia’ è falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato il Napoli per avere una conferma o una smentita”. Con questo post su Twitter, la società partenopea smentisce un presunto interesse nei confronti del giovane talento norvegese. L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato - clamoroso dalla Spagna : Cristiano Ronaldo chiede la cessione di un compagno - le cifre di Ibra al Napoli : Si avvicina sempre di più la giornata valida per il campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, nel frattempo le società continuano a muoversi sul Calciomercato, le dirigenze sono già al lavoro in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. INTER – “L’importante è che la squadra ...