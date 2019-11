Calciomercato Inter | un trio delle meraviglie per Conte | Marotta tratta per gennaio

Calciomercato Inter - Florenzi possibile rinforzo per Conte (RUMORS) : Nella nuova Roma di Fonseca, oltre a risaltare i numerosi infortuni che hanno colpito gran parte della rosa, spicca sicuramente l'esclusione di Florenzi dai titolari. Il capitano non è ritenuto il terzino ideale per il tecnico portoghese ma allo stesso tempo Fonseca non lo ha schierato neanche centrocampista, preferendogli in caso di necessità il difensore Mancini. A Parma abbiamo assistito all'ennesima esclusione del giocatore, che è stato ...

Calciomercato Inter - De Paul possibile priorità di gennaio per Marotta : L'Inter si appresta ad affrontare la sosta per le nazionali con 13 giocatori che raggiungeranno le rispettive rappresentative, mentre Conte avrà occasione di far riposare quelli più utilizzati. Nel frattempo, non sono passate inosservate le 'lamentele' del tecnico pugliese riguardo il mercato dell'Inter, un evidente segnale verso la dirigenza che a gennaio potrebbe regalare importanti acquisti al suo allenatore. L'esigenza principale riguarda ...

Calciomercato Juve : possibile interesse per Allan a gennaio - Emre Can in partenza : Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Allan, forte centrocampista classe 1991 che milita nelle fila del Napoli. Il calciatore sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza bianconera e dal tecnico Maurizio Sarri, suo grande pallino ai tempi del Napoli. Allan non ha certamente gradito la linea dura del presidente del club partenopeo Aurelio De ...

Calciomercato Juventus - Sarri difende Rabiot ma ci sarebbe l'interesse del Tottenham : Alcuni dei nuovi acquisti del Calciomercato estivo della Juventus (i vari Danilo, Ramsey e Rabiot) stanno vedendo di rado il campo in questo inizio di stagione, soprattutto il francese sta facendo fatica ad adattarsi alla Juventus ed in generale al calcio italiano a tal punto che il noto sito 'ilbianconero.com' ipotizza una sua possibile cessione già a gennaio. Interessa infatti al Tottenham, anche se Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa ...

Calciomercato Inter - ecco il colpaccio per la prossima stagione : accordo con Mertens : Calciomercato Inter – stagione importante per l’Inter soprattutto in campionato, il club nerazzurro in piena corsa con la Juventus per la vittoria dello scudetto, in Champions League invece la situazione non è ancora compromessa ma si è sicuramente complicata dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund. Il tecnico Antonio Conte ha chiesto a gran voce l’arrivo di nuovi acquisti nel mercato di gennaio, la dirigenza ha ...

Calciomercato Inter - tentazioni Mertens e Giroud a gennaio (RUMORS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato dell'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il prossimo colpo del club nerazzurro potrebbe essere Dries Mertens. L'attaccante belga è un idolo dei tifosi partenopei, ma non ha un buon rapporto con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Mertens non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che scadrà a giugno, a causa delle sue elevate ...

Calciomercato Juventus - Mundo Deportivo : 'Rakitic - possibile duello con l'Inter' : Mancano poco meno di due mesi all'inizio del Calciomercato invernale ma le voci su eventuali trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio iniziano a riempire i principali media sportivi. Due delle società più chiacchierate in tal senso sono proprio Juventus ed Inter, con i bianconeri che probabilmente dovranno pensare maggiormente alle cessioni prima di investire mentre la società di Suning, come dichiarato da Marotta nel prepartita di ...

Calciomercato Inter - due possibili cessioni in estate : Joao Mario e Dalbert : L'Inter è pronta ad affrontare il match contro l'Hellas Verona ma a tenere banco in questi giorni sono le dichiarazioni sul mercato di Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha espresso la necessità della rosa di essere integrata e puntellata con giocatori che possano incrementare il livello qualitativo ma che, allo stesso tempo, possano far rifiatare i giocatori più impiegati in questo inizio di stagione. A gennaio, come scrive Calciomercato.com, ...

Calciomercato Inter - siamo agli ultimi dettagli in arrivo un fortissimo attaccante voluto da Conte : Un giocatore che Antonio Conte aveva messo come primo nella lista del mercato sembra essere in dirittura d’arrivo in casa Inter. Il direttore generale Marotta della squadra nerazzurra sta per chiudere la trattativa con il Chelsea per l’arrivo in nerazzurro del forte attaccante Olivier Giroud. L’attaccante francese ha da poco compiuto 33 anni e ha l’esperienza Internazionale giusta, secondo Conte, per far crescere ancora la squadra ...

Calciomercato Inter - possibile scambio fra Vecino e Florenzi con la Roma : Le principali deluse della settimana nelle coppe europee sono sicuramente Inter e Roma, sconfitte rispettivamente dal Borussia Dortmund in Champions League e dal Borussia Mönchengladbach in Europa League, disfatte che potrebbe in qualche modo condizionate il loro percorso nelle rispettive competizioni europee. A tenere banco però in questo inizio della stagione non è solo il calcio giocato ma anche indiscrezioni di mercato lanciate da alcuni ...

Calciomercato - scambio Inter-Roma e duello con la Juve : colpi Genoa e pazza idea della Sampdoria : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le società si muovono sul fronte Calciomercato, la finestra di gennaio si avvicina ma i dirigenti pensano anche alle operazioni per giugno. Ecco tutte le ultime trattative. GUARDIOLA – Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi sono arrivate conferme, Guardiola è pronto per una nuova ...

Calciomercato Inter - i nomi dei 4 colpi per accontentare Conte [DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter sta disputando una stagione comunque ben al di sopra delle aspettative, in campionato è in pieno duello con la Juventus per la vittoria dello scudetto, in Champions League la situazione si è complicata terribilmente dopo la sconfitta in trasferta contro il Dortmund ma il club nerazzurro ha ancora chance di qualificazione. Hanno fatto molte rumore le critiche di Antonio Conte verso la dirigenza, ...

Calciomercato - rivoluzione al Napoli : l’Inter bussa in casa Udinese - Genoa e Spal : Si muovono le squadre sul fronte Calciomercato, i club attivi con l’intenzione di anticipare i tempi per le prossime sessioni di gennaio e giugno, attivissime le big che hanno intenzione di rendere il campionato italiano ancora più competitivo. Ecco tutte le trattative delle ultime ore. Napoli – Situazione delicatissima in casa Napoli, si sta materializzando la rottura tra alcuni calciatori e la dirigenza. Potrebbero fare la ...

Calciomercato Inter : Conte sarebbe deluso per i mancati arrivi di Dzeko - Vidal e Llorente : "Mi sono fidato su alcune cose, ma non avrei dovuto. Parlo dei limiti della rosa". Il nefasto martedì di Champions League in casa Inter sta facendo discutere non tanto per la rocambolesca sconfitta in casa del Borussia Dortmund (3-2 per i tedeschi nonostante all'Intervallo i nerazzurro fossero in vantaggio di due reti) quanto per l'amaro e duro sfogo di Antonio Conte nei confronti della società. L'allenatore pugliese per l'ennesima volta ha ...