Calcio | Mondiali Under 17 | Italia-Brasile 0-2 | azzurrini eliminati ai quarti di finale

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019) L’si deve arrendere alneididei17 di, la nostra Nazionale è stata sconfitta per 2-0 davanti ai 14mila spettatori dello Stadio Pedro Lodovico di Goiania che hanno trascinato i padroni di casa verso la semida giocare contro la Francia. Glihanno tenuto testa ai sudamericani e hanno messo in difficoltà gli avversari in diverse circostanze, hanno avuto anche delle buone occasioni per dire la loro ma non sono riusciti a essere cinici e concludono prematuramente la propria avventura nella rassegna iridata di categoria. Coach Carmine Nunziata si è affidato a un propositivo 4-3-1-2 con Gnonto e Cudrig in attacco supportati da Tongya mentre Udogie, Panada e Brentan agiscono a centrocampo, linea difensiva composta da Ruggeri, Pirola, Dalle Mura, Lamanna davanti all’estremo difensore Molla. Ilscende in ...

