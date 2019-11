Buzzi resta in carcere Respinta l' istanza di scarcerazione dopo la Cassazione su Mafia

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019)inSalvatore, ras delle cooperative romane, nonché figura-chiave nel processo Mondo di Mezzo. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’avanzata nei giorni scorsi dai difensorila sentenza della Corte diche ha fatto cadere anche nei suoi confronti l’accusa di, dunque, resterà neldi Tolmezzo.Il 416 bis, escluso nel giudizio di primo grado, era stato riconosciuto nella sentenza di appello che, pur riducendo le pene, aveva condannato gli imputati chiave,e Massimo Carminati, e altri anche per associazione per delinquere di stampo mafioso. La Suprema corte ha fatto cadere il 416 bis, pur mantenendo saldi gli altri capi di imputazione.

