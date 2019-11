Burger King lancia sul mercato l’hamburger vegano

Incinta le viene vietato di utilizzare il bagno al Burger King perché il marito non aveva ancora pagato il conto : Una situazione paradossale quella che si è venuta a creare in un Burger King inglese dove a una donna in dolce attesa le è stato vietato di andare in bagno. I dipendenti del Burger King hanno spiegato che la signora non poteva recarsi in bagno perché il marito non aveva ancora provveduto a pagare il conto. L’incredibile disavventura è capitata a una giovane donna Incinta di sei mesi. Il marito, Dan Weston, era in fila ...

Via tappi e cannucce - Burger King® dà il via alla riduzione della plastica : Burger King® da novembre elimina i coperchi delle bibite e le cannucce da tutti i ristoranti italiani. La scelta mira a supportare l’impegno dell’azienda in tema di sostenibilità e si pone anche l’obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare il consumatore sulle problematiche ambientali. “Senza coperchio e cannuccia la differenza la vedi e la fai”: con questo claim presente in tutti i ristoranti, i clienti riceveranno le bibite senza i ...

UFC – Masvidal vs McGregor : il problema è la differenza di peso? Conor chiama… Burger King! : Dopo la vittoria su Diaz, Jorge Masvidal potrebbe affrontare Conor McGregor: per ovviare alla differenza di peso ‘The Notorious’ chiama in causa Burger King Jorge Masvidal è l’uomo del momento in UFC. Il fighter americano è uscito vincitore dalla sfida di UFC 244 contro Nate Diaz, seppur il match sia stato fermato per TKO a causa delle profonde ferite riportate dall’avversario. Nel post match i rumor in merito ad un suo match contro Conor ...

Burger King - lo staff si rifiuta di leggere gli ingredienti di un dolce a una donna non vedente e allergica alle noci : Medina Hall è non vedente e soffre di un’allergia alimentare. Per questo motivo ha chiesto al personale del Burger King di Folkestone di leggerle la lista degli ingredienti contenuti nel brownie che voleva ordinare. Ma si è sentita rispondere che leggere il menù non rientra nelle mansioni che chi lavora nella catena deve svolgere, secondo una precisa policy aziendale. “Sono rimasta scioccata: se avessi mangiato quel dolce e ci ...