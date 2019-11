Brasile | tifosi contro il VAR | l’arbitro sospende la partita FOTO e VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Dall’implementazione del VAR nel calcio ci sono state più lamentele che approvazioni da parte dei. Clamoroso esempio è quello accaduto nel campionato brasiliano durante Fortaleza-Ceará, un derby. Il pubblico locale ha esposto uno striscionela tecnologia. “Stop! Basta con il Var”, questo il messaggio della tifoseria. L’arbitro ha sospeso momentaneamente la gara fin quando lo striscione non è stato rimosso. Il Fortaleza si riteneva danneggiato dalla precedente garail Cruzeiro. Alla fine, però, tutto è andato per il verso giusto per i padroni di casa, che hanno vinto 1-0 e si sono tirati fuori dalla zona calda della classifica. Insomma, il VAR fa discutere anche oltreoceano e non solo in Italia. In basso lee ildell’episodio. O show da torcida mais espetacular do Brasil. #MaisQueOnze #VamosFortaleza #FortalezaEC : ...

